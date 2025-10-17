“가까운 도심서 다양한 맛 즐겼죠” …춘천 막국수·닭갈비 매력에 흠뻑

“다양한 막국수·닭갈비를 한자리에서 먹어볼 수 있어서 좋아요.”



강원 춘천을 대표하는 음식인 막국수와 닭갈비를 주제로 사흘간 펼쳐지는 ‘2025 막국수·닭갈비 축제’ 첫날인 16일. 메인 행사장인 공지천 산책로 일대에는 축제를 즐기려는 이들로 북적였다. 점심시간이 다가오자 사람들은 삼삼오오 그늘막 아래 테이블로 자리를 옮겨 정보무늬(QR코드)로 각자 먹고 싶은 음식을 주문했다.

‘2025 막국수·닭갈비 축제’ 첫날인 16일 강원 춘천시 공지천 산책로 일대에서 방문객들이 강원지역 토속음식들을 맛보고 있다.

올해 축제에는 춘천에서 유명한 막국수집 5곳과 닭갈비집 10곳이 참여했다. 이들 음식점은 막국수 7000원, 닭갈비 200g에 9900원으로 기존보다 가격을 저렴하게 책정했다. 직장 동료들과 점심을 먹으러 왔다는 이모(39)씨는 “지난해까지는 외곽에서 축제가 열려 접근성이 떨어졌지만 올해는 도심 속이라 걸어서 왔다”며 “맛을 비교해볼 수 있다는 것도 장점”이라고 말했다.



축제장 한편에는 지역특산물로 만든 막걸리와 맥주 등을 판매하는 팝업스토어가 열려 방문객들의 눈길을 끌었다. 지역 대표 브랜드 음식을 맛볼 수 있는 구역, 세계 각국 음식을 체험할 수 있는 구역, 로봇이 요리를 선보이는 구역 등도 마련됐다. 이외에도 춘천 문화와 역사를 느낄 수 있는 전시가 열려 각 구역 사이를 다채롭게 채웠다.



축제 기간 매일 오후 2시부터 오후 9시30분까지는 메인 무대에서 다양한 공연이 열려 방문객들의 눈과 귀를 즐겁게 할 예정이다. 개그맨들이 출연하는 맛집 탐방 프로그램 ‘맛있는 녀석들’, 먹방 유튜버 ‘쯔양’도 축제장을 찾는다.



축제는 공지천 일대뿐 아니라 막국수·닭갈비집이 몰려 있는 명동, 신북읍, 온의동, 후평동 등 춘천시내 전 지역에서 이어진다. 도시 전체가 하나의 축제무대로 변신하는 셈이다. 시에서 발행한 쿠폰을 가지고 음식점에 가면 최대 3000원 할인받을 수 있다.



육동한 춘천시장은 “막국수와 닭갈비로 대표되는 춘천의 맛을 세계에 알리고 시민과 상인이 함께 웃는 축제를 만들겠다”며 “도심 곳곳이 살아 숨 쉬는 미식 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

