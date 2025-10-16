“이 비가 끝이 아니다”…18일까지 쏟아지는 ‘가을 폭우’ [내일날씨]

금요일인 17일은 전국이 대체로 흐리겠고 제주도에는 비가 내리겠다. 오전에는 강원 영동에 가끔 비 내리는 곳이 있다.

연합뉴스 자료사진

16일 기상청에 따르면 이날까지 전국은 대체로 흐리겠다.

내일 제주도에는 비가 오겠고 오전 6~12시까지 강원 영동에 가끔 비가 오는 곳이 있겠다. 밤부터는 강원영동을 제외한 중부지방, 전라권 서부에도 비가 시작된다.

내일부터 오는 18일까지 예상 강수량은 △서해5도 10~50mm △서울, 인천, 경기 10~40mm △강원 10~40mm △대전, 세종, 충남, 충북 10~40mm △광주, 전남, 전북 10~40mm △부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 울릉도, 독도 10~40mm(18일) △제주도 10~40mm 등이다.

내일 오전까지 남해먼바다와 제주도해상, 동해남부먼바다에 바람이 30~45km/h로 강하게 불고 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 유의해야 한다.

아침최저기온은 13~20도, 낮최고기온은 21~27도 사이가 되겠다.

주요 지역 최저기온은 △서울 17도 △인천 17도 △수원 16도 △춘천 13도 △강릉 16도 △청주 17도 △대전 17도 △전주 17도 △광주 18도 △대구 18도 △부산 20도 △울산 18도 △제주 23도다.

주요 지역 최고 기온은 △서울 24도 △인천 23도 △수원 24도 △춘천 23도 △강릉 22도 △청주 25도 △대전 25도 △전주 26도 △광주 26도 △대구 24도 △부산 26도 △울산 24도 △제주 27도다.

