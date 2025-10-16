국토장관, 베이징서 中 공업 장관 면담…모빌리티 정책 방향 논의

국토교통부는 김윤덕 장관이 16일 중국 베이징에서 열린 '2025 세계 지능형 커넥티드 자동차 콘퍼런스'(WICV)'에 참석했다고 밝혔다.



WICV는 자율주행, 커넥티드카 등 차세대 모빌리티 분야의 최신 기술과 산업·정책 방향을 공유하는 국제 행사다.

김윤덕 국토교통부 장관이 16일 중국 베이징에서 열린 '2025 세계 지능형 커넥티드 자동차 콘퍼런스'에 참석해 차량에 탑승해 보고 있다. 연합뉴스

김 장관은 WICV에 앞서 중국 공업정보화부 청사에서 리러청 부장(장관)과 면담을 갖고 미래 모빌리티 정책 방향을 논의했다.



국토부는 중국 등 모빌리티 선진국과의 협력을 강화하고 선진 사례를 참고해 자율주행 실증도시 운영지원 방안을 검토할 계획이다.



김 장관은 "세계 각국은 미래 전략산업인 자율주행 AI 산업을 선도하기 위해 치열하게 경쟁하고 있다"며 "우리나라는 아직 미국, 중국 대비 자율주행 기술 수준이 낮아 선진국들의 정책사례를 참고해 우리나라 실정에 맞는 지원방안을 마련해야 한다"고 말했다.



이어 "국토교통부는 이른 시일 내 자율주행 산업 경쟁력 제고 방안을 철저히 준비해 해외 선진국과의 자율주행 기술격차를 극복하기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.



중국 공업정보화부에 따르면 리러청 부장은 "한국과 함께 양국 지도자의 중요 합의 이행을 추진하고, 지능형 커넥티드 자동차 전략의 연결과 정책 교류를 한층 강화할 의향이 있다"고 말했다.



리 부장은 "양국 기업이 기술·표준·투자·무역 등 방면에서 실무 협력을 심화하도록 지지하고, 국제 표준 법규의 틀 안에서 협조를 강화해 양국 장초 산업이 호혜·윈윈 발전을 실현하도록 할 용의가 있다"고 했다.

