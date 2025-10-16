대법 “최태원·노소영 1.4조 재산분할은 잘못”

최태원(65) SK그룹 회장과 노소영(64) 아트센터나비 관장의 ‘세기의 이혼소송’ 사건이 대법원에서 파기환송됐다. 대법원은 재산분할금으로 1조3808억원을 인정한 2심 판결을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈다. 특히 쟁점이었던 노태우 전 대통령의 비자금 300억원 지원은 부부공동재산에 대한 노 관장의 기여로 볼 수 없다고 판단했다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터나비 관장. 연합뉴스

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 16일 최 회장과 노 관장의 이혼소송 상고심 선고에서 최 회장의 상고를 일부 받아들이며 재판분할금 부분을 파기환송했다. 위자료 20억원에 관해서는 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.



대법원은 노 전 대통령이 최 회장의 부친인 최종현 선대 회장에게 지원한 300억여원의 출처를 뇌물의 일부로 보고 “법의 보호영역 밖에 있다”고 지적했다. 아울러 최 회장이 친인척에 대한 증여나 SK그룹에 급여 반납 등으로 처분해 보유하고 있지 않던 재산까지 분할 대상 재산에 포함한 원심 판단은 잘못됐다고 봤다.



최 회장은 2017년 7월 노 관장을 상대로 협의 이혼을 위한 이혼 조정을 신청했으나, 2018년 2월까지 합의에 이르지 못하면서 정식 소송에 들어갔다. 노 관장은 2019년 12월 이혼에 응하겠다며 맞소송을 냈다.



최 회장 변호인은 “SK그룹이 노태우 정권의 불법 비자금이나 지원 등을 통해 성장했다는 2심 판단에 대해 대법원이 명확하게 선언했다는 점에서 큰 의미가 있다”는 입장을 밝혔다.

