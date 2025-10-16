토론토, 홈런 5개 ‘불방망이쇼’… 화끈한 반격 1승

‘캐나다 침공’이 시작된 것일까. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스가 귀중한 1승을 챙겼다.



토론토는 16일 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전4승제) 3차전 시애틀 매리너스와 원정 경기에서 홈런 5방을 앞세워 13-4로 대승을 거뒀다. 홈에서 열린 1, 2차전을 모두 내줬던 토론토는 적지에서 반격의 1승을 따내며 시리즈 전적 1승2패를 만들었다. 다만 7전4승제 시리즈에서 홈 1, 2차전을 모두 패하고도 승리한 사례는 총 28번 가운데 3번에 불과하다.

“봤지” 토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 16일 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 2025 메이저리그 아메리칸리그 챔피언십시리즈 시애틀 매리너스와 3차전 5회초 솔로 홈런을 날린 뒤 세리머니를 하고 있다. 시애틀=로이터연합뉴스

토론토는 1회말 시애틀 훌리오 로드리게스에게 투런 홈런을 허용하며 3연패에 몰릴 불안감을 안고 출발했다. 하지만 0-2로 뒤지던 3회 5점을 뽑아내며 전세를 뒤집었다. 안드레스 히메네스의 동점 투런포에 이어 2사 만루에서 상대 폭투로 3-2 역전에 성공했다. 계속된 2, 3루 기회에서는 돌턴 바쇼의 적시타로 점수 차를 3점으로 벌렸다.



토론토는 4회 조지 스프링어, 5회 블라디미르 게레로 주니어의 솔로포와 어니 클레멘트의 적시타로 2점을 더해 8-2까지 달아났다. 6회 알레한드로 커크의 3점 홈런으로 12-2, 10점 차를 만든 토론토는 이미 승부가 정해진 9회 애디슨 바거가 승리를 자축하는 솔로포까지 날렸다. 게레로 주니어는 이날 4타수 4안타의 맹타를 휘둘렀고 토론토 선발 셰인 비버는 6이닝 4피안타 2볼넷 8탈삼진 2실점으로 호투했다. 시애틀은 올해 정규시즌 홈런 60개를 때린 칼 롤리가 8회 솔로 홈런을 날렸지만 승패에는 큰 영향을 주지 못했다. 두 팀의 4차전은 17일 같은 장소에서 열린다.

