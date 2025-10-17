존폐 위기→전교생 두 배로… 경남 시골학교의 ‘하이킥’

한때는 존폐 위기까지 놓일 뻔했던 경남의 한 시골학교가 전교생이 두 배 느는 대반전을 맞으며 더욱 활기를 띠고 있다. 대체 무슨 비결이 있었던 것일까.



16일 경남도교육청 등에 따르면 합천의 쌍백초등학교(사진)는 지난해까지 전교생이 8명에 불과한 작은 시골학교였다. 원래는 11명의 학생이 있었지만 6학년 3명이 졸업하면서 줄어들었다.



그런데 올해 3월 이 학교에는 뜻밖의 귀한 손님들이 찾아왔다. 무려 9명이 이 학교에 입학한 것이다. 이 배경에는 합천교육지원청과 쌍백초가 함께 추진한 ‘작은 학교의 반격: 돌아온 학생, 늘어난 학급, 함께한 마을’ 공동 프로젝트가 주효했다. 특히 김갑진 당시 합천교육장이 ‘정원 외 관리’ 아이들에 대한 애정과 관심이 컸다고 한다. 정원 외 관리 아이들은 학교에 다닐 나이지만 질병 등 여러 가지 이유로 학교가 아닌 기관 등에서 교육을 받는 아이들을 말한다.



김 교육장은 지역 내에 이러한 아이들이 있다는 것을 알고는 수시로 학부모를 만나 ‘제도권 편입’을 설득을 했던 것으로 전해졌다. 공교육에 대한 불신이 있었던 일부 학부모들도 김 교육장의 오랜 설득에 감복해 자녀들을 다시 ‘학교’에 보내기로 결정했다. 아이들이 늘면서 쌍백초는 더욱 활기를 띠게 됐다. 윤점규 쌍백초 교장은 “모든 학년에 학생들이 채워지면서 교감과 보건교사 등 교사들도 늘어났고, 이렇게 교사들이 늘면서 업무에 대한 분담이 줄어 결과적으로 교육의 질이 한층 더 높아지게 됐다”고 설명했다.



경남교육청은 합천교육지원청과 쌍백초의 공동 프로젝트를 ‘적극행정’ 최우수 사례로 선정하고 포상했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지