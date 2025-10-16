[포토] 박지현 '트로트 황태자'

가수 박지현이 16일 서울 마포구 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA ’길치라도 괜찮아’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

ENA ‘길치라도 괜찮아’(연출 공대한)는 갈팡질팡 길치 연예인들이 크리에이터가 맞춤 설계한 여행에 도전하는 예능 프로그램. 여행은 서투르고, 계획은 귀찮고, 시간도 없지만, 떠나고는 싶은 여행자들을 위해 커스터마이징 테마 투어가 마련된다.

