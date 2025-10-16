고흥군, 전국 최초 ‘분청사기 특화상품’ 개발 나선다

전남 고흥군이 전국 최초로 분청사기를 현대적으로 해석한 특화상품 개발에 나선다.

16일 고흥군에 따르면 고흥 분청문화박물관은 최근 ‘고흥분청사기 특화상품 개발’ 용역 중간 보고회를 열고 전통 분청사기의 현대적 상품화와 생활도자 브랜드 구축 방향을 논의했다.

고흥분청사기 특화상품 1차 시제품. 고흥군 제공

보고회에선 2025년도 시제품 개발 추진 현황과 주요 연구성과를 공유했다. 특히 현대적 감각의 디자인 강화, 소비자층 세분화 전략, 지역 원료 활용과 기능성 홍보, 다양한 생산체계 구축, 생활도자로서의 위생·안정성 확보까지 다양한 의견이 제시됐다.

특화상품 개발은 고흥 지역의 원료를 활용해 전통 분청사기의 미감을 현대적 감각으로 재해석한 것으로 전국 최초로 추진되는 생활도자 특화사업이라고 군은 설명했다.

고흥군은 12월 최종보고와 함께 시제품 제작을 완료하고, 2026년에는 브랜드 통합 구축과 시범 생산을 추진해 공공기관 보급 및 시장 반응 검증을 진행할 계획이다.

또 소비자층을 가정용·카페용 중심의 대중화 라인과 도예가 협업 한정판의 고급화 라인으로 구분해 생산 전략을 다각화하기로 했다. 이후 소비자 피드백을 반영해 품질을 개선하고, 대량생산 및 본격적인 상품화를 위한 기반을 마련해 나갈 방침이다.

공영민 고흥군수는 “고흥분청사기의 전통성과 현대성을 조화시켜, 일상에서 자연스럽게 쓰임새 있는 생활도자 브랜드로 발전시키는 것이 목표”라며 “생산·체험·관광이 연계된 새로운 고흥군의 문화경제 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

