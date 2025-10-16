‘철도 허브’ 꿈꾸는 경기 광주시…철도망 계획 시민 공청회 개최

“철도는 시의 대중교통 중심축으로 자리매김할 핵심 교통수단입니다.” (방세환 경기 광주시장)

광주시가 오는 31일 ‘함께 그리는 철도의 미래’를 주제로 철도망 계획 시민 공청회를 연다.

광주시청.

시에 따르면 시청 수어장대홀에서 열리는 공청회는 시의 균형 발전과 교통 소외지역 해소, 시민 교통편의 증진을 위한 철도 기반시설 구축 방향을 모색하는 자리다.

광주시 철도망 계획 수립 및 사전 타당성 조사에 앞서 전문가와 시민의 폭넓은 의견을 수렴해 정책 투명성과 공공성을 확보하는 데 방점이 찍혔다.

공청회에선 의견 청취에 앞서 철도에 대한 이해를 돕기 위해 △광주시 철도사업 현황(광주시 스마트교통과장) △철도사업 및 시스템의 이해(한국철도공사 백종선 교수) △철도의 필요성과 구축 방향(경기연구원 모빌리티연구실 김채만 박사) 등이 주제발표에 나선다.

50만 자족도시 포럼에서 발언하는 방세환 광주시장. 광주시 제공

방세환 시장과 전문가, 시민 등이 참여하는 시 철도 발전 방향에 대한 토론회도 마련됐다. 질의·응답과 시민 의견 청취 시간 역시 진행된다.

시는 이번 공청회를 통해 철도 신설로 인한 교통 접근성 확대와 지역경제 활성화 방안을 제시할 계획이다. 이 자리에서 나온 시민 제안과 의견은 향후 정책에 반영된다.

방 시장은 “이번 공청회가 미래를 시민과 함께 그려가는 중요한 첫걸음이 되길 바란다”고 말했다.

