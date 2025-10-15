정은경 “위고비 오남용… 대책 강구” [2025 국정감사]

정은경 보건복지부 장관이 비만 치료제로 알려진 ‘위고비’ 오남용을 막기 위해 대책을 강구하겠다고 밝혔다.



정 장관은 15일 국회 보건복지위원회 국정감사에서 위고비 처방 기준이 잘 지켜지지 않고 있다는 지적에 “(위고비가) 상당히 오남용되고 있다. 문제가 있는 상황”이라며 “(비급여 의약품이라) 관리에 한계가 있다. 의료기관의 처방 행태에 대해 의료계와 적극 협의해 방안을 강구해 보겠다”고 말했다.

정은경 보건복지부 장관이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 보건복지부, 질병관리청에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

더불어민주당 김남희 의원에 따르면 지난해 10월 국내 시판된 위고비는 올해 8월까지 39만5384건이 처방됐다. 체질량지수 30 이상 고도비만이거나 27이 넘으면서 고혈압 등 동반 질환이 있는 경우에만 처방해야 하지만, 현장에선 이런 기준이 잘 지켜지지 않는 상황이다. 식품의약품안전처는 임산부, 만 18세 미만 어린이는 투약을 금지하고 있으나 만 12세 미만 어린이에게 69건, 임신부에게 194건이 처방된 것으로 확인됐다. 정 장관은 “오남용 우려 의약품으로 지정해 관리하는 제도가 식약처에 있어서 감시 체계, 관리 방안을 같이 만들겠다”고 밝혔다.



‘창고형 약국’에 대한 대책 마련도 약속했다. 창고형 약국은 마트처럼 넓은 공간에 약을 진열한 약국으로 지난달 기준 100평 이상 창고형 약국은 전국 네 곳이다. 민주당 장종태 의원은 “규제가 없다면 대형 자본이 진입한 창고형 약국이 우후죽순 생겨나고 골목 약국이 문을 닫을 수 있다. 피해는 의료취약지역 주민에게 돌아갈 것”이라고 우려했다. 정 장관은 “전체적인 의약품 시장에 어떤 영향을 미칠지 면밀하게 분석하고 대책을 마련하는 것이 필요하다”며 “단기적으로 ‘최고·최대 마트형 특가’ 등 소비자를 오도하는 광고를 못 하도록 시행규칙을 개정하려고 준비 중”이라고 밝혔다.



정 장관은 또 청소년 자살이 심각한 사회문제로 떠오른 만큼 현재 성인을 대상으로 진행되는 ‘심리 부검(자살자의 원인 추정 조사)’을 10대에도 적용해야 한다는 의견에 대해 “공감한다”며 “교육부와 협력해 계획을 마련하겠다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지