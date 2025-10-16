[현장] “요즘 ‘힙한’ 브랜드 다 모았다”…29CM가 DDP디자인페어에 차린 ‘2539 취향 집합소’

“요즘 ‘힙한’ 소품, 여기 다 있네요. 오프라인에서 볼 수 없던 제품들을 현장에서 직접 보고 구매할 수 있다는 게 가장 좋아요.”

29CM가 15일부터 19일까지 5일간 서울디자인재단과 함께 국내 최대 규모의 홈·라이프스타일 전시회 ‘DDP디자인페어’를 공동 개최한다. 관람객들이 입구에서 입장을 대기하고 있는 모습. 박윤희 기자

15일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트플라자에서 만난 20대 방문객 박 씨는 쿠션 커버를 고르며 이같이 말했다. 박 씨는 “‘쉼 예찬론자’ 코너에 맘에 쏙 드는 물건들이 많아서 예상보다 물건을 많이 사버렸다”며 “관람객들의 동선을 세심하게 배려한 것이 느껴진다”고 웃었다.

이날 일반인 관람객 입장 시간이 다가오자 ‘DDP디자인페어’ 입구는 사람들로 인산인해를 이뤘다. 대기하는 이들 대부분은 20~30대 젊은 층이었다. 젊은 층에서 라이프스타일 아이템에 대한 수요가 높아진 것을 실감할 수 있었다.

이번 행사는 국내 라이프스타일 브랜드의 성장을 지원하고 디자인 산업의 저변을 확대하기 위해 마련됐다. 공공기관과 민간 기업이 협력해 국내 라이프스타일 브랜드를 주제로 대중 전시를 공동 주최하는 것은 이번이 처음이다.

29CM가 공동 주최사로 참여하게 된 이유는 25~39세 여성의 취향을 정교하게 반영한 브랜드 큐레이션 경쟁력에 있다. 지난해부터 라이프스타일 카테고리를 ‘이구홈’이라 정의하고 확장해 온 29CM는 올해 4월 ‘인벤타리오: 문구 페어’를 성공적으로 개최한 것을 시작으로, 6월에는 라이프스타일 편집숍 ‘이구홈 성수’, 8월에는 키즈 편집숍 ‘이구키즈 성수’를 잇달아 선보이며 패션을 넘어 라이프스타일 전반으로 입지를 넓히고 있다.

29CM 관계자는 “‘K-콘텐츠’에 대한 영향이 패션, 뷰티를 넘어 라이프스타일과 인테리어 시장 전반에까지 높아지고 있다”면서 “이런 흐름에 맞춰서 국내 디자인 브랜드들이 성장할 수 있도록 지원하고, 앞으로도 인테리어 시장이 확장될 수 있다는 공감대를 형성해 이번 전시에 참여하게 됐다”고 말했다.

내부로 들어서자 29CM를 상징하는 레몬색 대형 건물이 시선을 압도했다. 아파트를 모티브로 한 ‘29APT’ 콘셉트로, 기존 라이프 전시와는 차별화된 29CM만의 큐레이션 역량에 스토리텔링을 더한 참여형 전시로 꾸며졌다.

관란객들이 입구에서 만나는 ‘웰컴존’은 실제 아파트 1층 복도를 입장하는 것 같은 기분을 느끼도록 꾸몄다. 노란색 벽면에 있는 팜플랫에는 ‘취향이 모여 사는 아파트’라는 콘셉트를 시각적으로 구현해 4가지 취향의 집을 소개하고 있었다.

각 브랜드 부스는 29CM가 정의한 4가지 라이프스타일 페르소나를 중심으로 기획되었으며, 관람객은 취향에 맞는 라이프스타일을 탐색·발견하는 과정을 자연스럽게 경험할 수 있다.

전시 공간은 크게 △29CM 브랜드관 △브랜드 부스 △DDP디자인페어 주제관 △쉼터(F&B) 등 4가지 영역으로 구성됐다. ‘집의 의미’와 ‘공간을 바라보는 태도’ 두 가지 기준 아래 △인생이 맥시멀리스트 △쉼 예찬론자 △고요한 미식가 △낭만적 실용주의자 등 네 가지 라이프스타일 페르소나를 정의했다.

‘인생이 맥시멀리스트’존에는 다채로운 컬러와 과감한 패턴이 돋보이거나 독특한 오브제를 소개하는 브랜드를 큐레이션했다. ‘쉼 예찬론자’ 존은 휴식을 위한 차분한 분위기로 공간을 꾸밀 수 있는 간결하고 디테일을 가진 홈 라이프스타일 브랜드를 제안한다.

'2025 DDP디자인페어' 행사에 참여한 브랜드 '무자기'의 꽃 시리즈 소품. 박윤희 기자

‘고요한 미식가’에서는 나를 위한 정성스러운 한 끼의 가치를 중요하게 여기는 이들을 위한 테이블웨어·홈패브릭 브랜드를 선별했으며 ‘낭만적 실용주의자’에서는 심미적인 요소는 물론, 기능과 실용성까지 갖춘 홈 브랜드를 소개한다.

각 공간에는 유형별로 어울리는 브랜드 상품을 큐레이션해 관람객이 자신의 라이프스타일을 탐색하고 취향을 발견하도록 했다. 아파트 동호수에 브랜드명을 상징하는 숫자 ‘29’를 결합해 △129동 △229동 △329동 △429동으로 구획한 점도 눈길을 끌었다.

이번 전시에는 가구·조명·홈데코·패브릭·주방 등 홈 라이프스타일 전반을 아우르는 68개 브랜드가 참여했다. 97%가 국내 브랜드로, 이 중 절반 이상은 오프라인 매장이 없는 브랜드다.

이날 한 홈패브릭 브랜드 매장에서 만난 20대 고객은 “직접 만져보니 소재도 좋고 컬러감도 너무 독특해서 생각보다 많이 구매했다”며 “현장에서 할인된 가격에 구매할 수 있어서 혜택도 좋은 것 같다”고 말했다. 브랜드 관계자는 “현장에서 고객들 반응이 정말 좋다”며 “오프라인 매장이 없는 국내 브랜드들에겐 고객들과 접점을 늘릴 수 있는 좋은 기회가 될 것 같다”고 말했다.

'2025 DDP디자인페어' 행사에 참여한 브랜드 '핀카'. 박윤희 기자

이날부터 19일까지 DDP디자인페어에서 선보이는 전시 역시 슈퍼얼리버드 티켓이 완판됐을 정도로 큰 관심을 끌었다.

29CM 관계자는 “라이프스타일은 꾸준하게 성장하고 있는 카테고리”라며 “29CM는 앞으로 완성도 높은 국내 브랜드를 발굴하고 성장을 지원하는 파트너십을 확대할 계획”이라고 말했다.

