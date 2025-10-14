[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 15일 (수요일)

쥐

96년생: 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다.

84년생: 이름이 알려져 사방에서 우러른다.

72년생: 극단적 대립은 삼가하자.

60년생: 허니문은끝났지만 로맨스는 계속된다.

48년생: 사업자는 상승국면을 유지한다.

36년생: 있을 때 잘 간수해야 한다.

소

97년생: 한번 실연에 과감히 떨쳐 버리자.

85년생: 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다.

73년생: 처리할 업무가 다소 벅차다.

61년생: 책임과 의무를 다하기에 노력하자.

49년생: 결론짓기 힘든 상황이다.

37년생: 건강에 특별이 신경쓰자.

범

98년생: 북방에서 기회를 반전되는 운이다.

86년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.

74년생: 원점으로 돌아가서 다시 생각하라.

62년생: 주어진 여건에 만족하지 말자.

50년생: 옷에 묻은 먼지 털다가 찢어지는 격이다.

38년생: 현재는 훌훌 털고 잊어버려라.

토끼

99년생: 정직하고 성실한 행동이 요구된다.

87년생: 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다.

75년생: 현재일은 큰 어려움은 없을 듯하다.

63년생: 중요한 약속시간는 늦으면 실패한다.

51년생: 제조업자는 매출이 늘어난다.

39년생: 오매불망 기다리던 소식을 접한다.

용

00년생 새롭게 시작한다는 각오를 다질 것.

88년생: 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다.

76년생: 무책임한 행동은 삼가하자.

64년생: 다투기보다는 인내하고 화해하자.

52년생: 금전과 관계된 결정은 보류하자.

40년생: 차나 밤길을 조심하자.

28년생: 돌다리도 두드려 보고 건너라.

뱀

01년생 가는 길이 아니라면 일찍 포기하라.

89년생: 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라.

77년생: 어려움을 통해 힘을 기르자.

65년생: 신분상승이 눈앞에 있다.

53년생: 매사가 많이 막히니 조심하자.

41년생: 자식 때문에 걱정이 생긴다.

29년생: 이유없는 불평이 생기는 운이다.

말

02년생 치밀한 사전준비 없이 시작하지 마라.

90년생: 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라.

78년생: 가만히 앉아서 일을 처리하지 말자.

66년생: 판매나 선전에 효과가 크다.

54년생: 고정관념 등에 얽매이지 말자.

42년생: 한우물만 집중적으로 파자.

30년생: 동방이 운세가 저조하다.

양

03년생 바닥을 다지는 일에 지출은 좋다.

91년생: 상상만으로 일을 벌이면 안되다.

79년생: 축제는 끝났다 새롭게 시작하자.

67년생: 부부간에 사소한 일로 갈등이 온다.

55년생: 계약체결이 백지화될 수 있다.

43년생: 가족중에 좋은 소식이 온다.

31년생: 건강에 불안해지는 운이다.

원숭이

04년생 생각지 않던 행운 따른다.

92년생: 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다.

80년생: 물리적인 방법의 행동은 절대 삼가라.

68년생: 지난 일 때문에 고심할 수 있다.

56년생: 사업을 하는 사람은 매출이 약하다.

44년생: 새로운 일을 추진하기는 간망하자.

32년생: 많다고 좋지 않고 적다고 나쁘지 않다.

닭

05년생 혼자 하는 독단적인 행동 삼갈 것.

93년생: 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라.

81년생: 한가지라도 배울것있는 사람과 함께 하자.

69년생: 자만하지 않는 사람에 기쁨이 온다.

57년생: 투자나 매매의 성사가 좋다.

45년생: 거시적으로 바라볼 필요가 있다.

33년생: 동서방에 귀인이 있으니 출행하자.

개

06년생 실력 발휘할 기회 잡을 운.

94년생: 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다.

82년생: 싼것이 비지떡 물건구입에 조심하자.

70년생: 좋은 아침이 좋은 하루를 만드는 운이다.

58년생: 사사로운 감정은 지워버리자.

46년생: 자신을 챙기면서 미래를 설계하자.

34년생: 물건구입은 덕이없어 자제하라.

돼지

95년생: 고정관념에 연연말고 미래를 생각하라.

83년생: 이성의 좋은 친구가 나타난다.

71년생: 상하관계를 돈독하게 유지하자.

59년생: 자식과 직장에 해방되고 싶은 운이다.

47년생: 불친절한 사람으로 시비가 발생하다.

35년생: 물품구입은 싼것이 비지떡으로 변한다.

