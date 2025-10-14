중장년 재취업의 장 '경기도 5070 일자리박람회' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

14일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 경기도 5070 일자리박람회가 열린 가운데 구직자들이 입장을 기다리고 있다.

14일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 경기도 5070 일자리박람회가 열린 가운데 구직자들이 채용공고게시대를 살펴보고 있다.

14일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 경기도 5070 일자리박람회가 열린 가운데 구직자들이 이력서를 작성하고 있다.

14일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 경기도 5070 일자리박람회가 열린 가운데 구직자들이 면접을 받고 있다.

14일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 경기도 5070 일자리박람회가 열린 가운데 구직자들이 커리어 코칭을 받고 있다.

14일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 경기도 5070 일자리박람회가 열린 가운데 구직자들이 박람회를 찾고 있다.

경기도에 따르면 이번 박람회는 경기북부권을 중심으로 50~70대 중장년 구직자와 기업을 직접 연결, 재취업 기회를 넓히기 위해 추진된다.

박람회에는 채용기업 100여 개사, 유관기관 40개사가 참여하며, 현장에서 이력서 접수와 면접을 진행할 예정이다. 구직자는 3000여 명이 참여할 것으로 예상된다.

또 커리어코칭, 이력서 컨설팅, 재무 상담 등 다양한 취업지원 서비스와 챗지피티(ChatGPT) 활용 이력서 작성, 최신 채용 트렌드 강연 등 특화 학습관 프로그램도 운영된다. 다양한 공연과 경품이벤트도 마련됐다.

이번 박람회는 '경기 5070 그레잇잡투어' 사업의 하나로 진행된다. '경기 5070 그레잇잡투어'는 인구구조 변화와 중장년 구직 수요 증가에 대응해 재취업 지원과 상시 채용 환경 조성을 위한 50~70대 중장년 특화 일자리박람회로, 7~12월 남·북부 광역박람회와 시군별 지역박람회를 추진 중이다.

