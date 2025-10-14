여진구, 군대 간다… 손편지엔 "작품들 정주행하며 기다려 달라"

여진구가 손편지로 입대 소식을 전했다. 뉴시스

배우 여진구가 손편지로 팬들에게 입대 소식을 전했다.

여진구는 최근 진행 중인 데뷔 20주년 아시아 팬미팅 투어 ‘블랭크 스페이스(Blank Space)’ 공연을 통해 만난 팬들에게 직접 작성한 손편지를 읽으며 마음을 전했다.

특히 그는 편지를 통해 입대를 알렸는데, 구체적인 날짜에 대해서는 “추후 진행되는 팬미팅을 통해 팬들에 직접 알리고 싶다”고 전했다.

여진구가 입대한다. 제이풀엔터테인먼트 제공

여진구는 팬미팅에서 “이 편지를 쓰고 있는 지금, 마음속에는 감사함과 설렘, 그리고 아쉬움이 교차하고 있다”고 말문을 열었다.

그는 “잠시 여러분 곁을 떠나 새로운 경험을 하게 될 시간이 다가오고 있다”면서 “입대 전 마지막으로 아시아 투어를 하며 여러분의 얼굴을 마주하고 눈을 맞추고, 함께 웃을 수 있었던 모든 순간이 소중한 추억으로 남을 것 같다”고 말했다.

이어 “돌이켜보면 배우로서 걸어온 모든 순간, 그 길의 시작부터 지금까지 한결같이 지켜봐 주시고 응원해 주신 여러분이 보내주신 따뜻한 사랑과 응원이 있었다”며 팬들에게 감사의 인사를 전했다.

배우 여진구. 여진구 X(옛 트위터) 캡처

여진구는 “잠시 여러분과 떨어져 있는 동안 더욱 단단하고 성숙한 사람이 되어 돌아오겠다”며 “몸도 마음도 더욱 건강하게, 그리고 더 깊어진 연기력으로 여러분 앞에 서겠다”고 약속했다.

덧붙여 그는 “너무 슬퍼하지 말라”면서 “‘여진구’를 추억할 수 있는 30개의 드라마, 예능과 20개의 영화들이 있다. 제가 생각날 때마다 정주행하며 기다려주시면 감사하겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.

여진구 팬미팅 포스터. 빌드플레이어 제공

한편, 1997년생으로 올해 만 28세인 여진구는 2005년 영화 ‘새드무비’를 통해 아역 배우로 연기를 시작했다.

이후 드라마 ‘해를 품은 달’, ‘왕이 된 남자’, ‘호텔 델루나’ 영화 ‘화이:괴물을 삼킨 아이’, ‘동감’, ‘하이재킹’, 등 다수의 작품을 통해 연기력을 입증하며 활약했다. 그 외에도 그가 언급한 것처럼 50여개가 훌쩍 넘는 작품들을 통해 국민 배우로 성장했다.

현재 여진구는 자카르타, 도쿄, 오사카, 상하이 등에서 팬미팅을 이어가고 있으며, 11월 1일 스카이아트홀에서 한국 팬미팅으로 피날레를 장식할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지