BC카드, 마스터카드와 한정판 한국풍 의류 및 소품 판매…“K콘텐츠 글로벌 확산”

전 세계적으로 한류 열풍을 이끌고 있는 K콘텐츠의 글로벌 마케팅 강화를 위해 BC카드와 마스터카드가 손잡았다.

BC카드는 마스터카드와 K콘텐츠 관련된 굿즈의 제작 및 판매 등 분야에서 다양한 협업을 추진한다고 14일 밝혔다.

양사는 토종 청바지 브랜드 ‘NIX’(닉스)와 ‘스톰’ 등을 성공적으로 론칭한 홍선표 디자이너의 브랜드인 ‘헤베츠’(HEVETS)와 함께 의류에서부터 소품까지 한국 특유의 문화적 감성을 담은 한정판 상품 제작에 나선다.

상품은 무신사와 크림(KREAM) 등 국내 주요 온라인 매장에서 판매되고 오는 20일까지 헤베츠가 입점한 오프라인 매장에서 팝업 스토어 형식으로도 만나볼 수 있다. BC 마스터카드로 결제한 고객에게는 최대 30% 할인 혜택도 제공된다.

팝업 스토어 종료 후에도 해당 상품은 헤베츠 온라인스토어와 무신사, 크림 등 매장에서 판매되고 다음달 21일부터 23일까지 개최 예정인 ‘한국관광공사 주관 2025 대한민국 관광기념품 박람회’에 참여해 현장에서 전시 및 판매될 예정이다.

정철 BC카드 상무는 “이번 협업은 BC카드의 글로벌 네트워크와 마스터카드의 브랜드 파워가 결합된 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 다양한 글로벌 마케팅 활동을 통해 K컬처가 세계 시장에서 더욱 크게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

관광기념품 박람회에선 BC카드와 마스터카드가 선보이는 한정판 상품이 K콘텐츠에 대한 해외의 관심과 열기를 더욱 높일 것으로 기대된다.

이번 협업은 최근 정부가 발표한 ‘K콘텐츠 글로벌 확산 전략 수립·지원’ 등 정책에 발맞춰 민간 차원에서 K콘텐츠의 글로벌 확산을 지원하기 위해 기획됐다.

