쌍둥이에 숨겨진 가족사까지…90년대 스타 고백에 모두 놀랐다

김송과 그의 쌍둥이 동생 김재현 씨의 어린 시절 모습. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 방송 화면 캡처

쌍둥이에 혼혈까지. 90년대 가요계를 누볐던 한 스타가 방송에서 처음으로 숨겨진 가족사를 털어놨다. 50대가 돼서야 알게 된 러시아 혈통의 할머니 이야기와 그동안 공개하지 않았던 이란성 쌍둥이의 존재가 함께 밝혀지며 놀라움을 안겼다.

13일 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에는 반가운 얼굴이 등장했다. MC 이수근이 보자마자 “형수님”이라고 맞이한 주인공은 바로 90년대 혼성그룹 콜라의 멤버 김송이다.

이날 김송은 자신의 출생 배경과 가족 이야기를 방송에서 처음 공개했다. 그는 동반 출연한 남성을 두고 “이란성 쌍둥이다. 제가 5분 누나”라고 소개했다.

KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 방송 화면 캡처

동생 김재현 씨는 “지금은 시니어 모델로 활동 중이다. 20년 동안 말레이시아에서 생활했었는데, 사기를 당해서 작년에 한국에 들어오게 됐다. 외모가 강해 보이고, 문신이 있다 보니 광고 섭외가 들어와도 취소당하는 일이 많다”고 고민을 전했다.

외모에 대한 이야기가 이어지자 이수근은 “어렸을 때 외모 때문에 혼혈이라는 말을 많이 듣지 않았냐”고 물었고, 김송은 “제가 나이가 있다 보니 그 당시에는 ‘혼혈’보다 ‘튀기’라는 말을 썼다. 그래도 저는 그게 나쁘지 않았다. 기사에 ‘흑인이냐’는 악플도 있었지만 기분 나쁘지 않았다”고 담담히 말했다.

김송은 이어 “이상하게 저한테 ‘컬러 렌즈 꼈냐’고 묻는 사람들이 많았다”며 “대수롭지 않게 넘기다가 작년에 할머니 제사 때 고모가 한국에 오셨는데, 이국적이었던 할머니 외모를 떠올리며 ‘아무래도 할머니 쪽이 의심스럽다’고 물어봤다”고 말했다.

그는 “고모가 귓속말로 저한테 ‘러시아’라고 하시더라”며 “할아버지, 할머니가 이북 출신인데, 러시아 피가 섞인 걸 작년에야 알았다. 한국에서 사셨고 한국어도 잘하셨다”고 설명했다.

KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 방송 화면 캡처

김송은 “알고 보니 친할머니가 러시아 혼혈이셨던 거다. 제 인상이 강한 이유를 알게 됐다”고 덧붙이며 출생의 비밀을 직접 밝혔다.

김송의 고백은 방송 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에서 화제를 모았다. 누리꾼들은 “김송에게 쌍둥이 동생이 있었다니 처음 알았다”, “러시아 혼혈이라니 놀랍다”, “담담하게 이야기하는 모습이 인상 깊었다” 등 다양한 반응을 보였다.

일부는 “예전 방송에서 이국적으로 느껴졌던 이유를 이제야 알겠다”는 댓글을 남기며 공감과 응원을 전했다.

강원래 김송 부부. 김송 인스타그램 캡처

한편 김송은 2003년 강원래와 결혼했으며, 11년 만인 2014년 아들 강선을 품에 안았다. 1996년 듀오 클론의 멤버로 데뷔한 강원래는 ‘쿵따리 샤바라’, ‘난’, ‘초련’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 그러나 2000년 오토바이 교통사고를 당해 하반신 마비 판정을 받은 뒤 휠체어 생활을 이어오고 있다.

최근에는 AI 기술을 통해 오랜 꿈을 이룬 강원래의 영상이 공개돼 뭉클함을 자아냈다. 김송은 지난 1일 인스타그램에 “이 땅에서는 이젠 이뤄질 수 없지만 천국에서는 다시 건강한 모습으로 우리 만날 것을 기대하며 하루하루를 잘 살아가요”라는 글과 함께 남편 강원래와 찍은 사진, 영상을 공개했다.

AI 기술로 구현된 영상 속 강원래가 두 발로 서 있는 장면. 김송 인스타그램 캡처

영상 속에는 휠체어에 앉아 있던 강원래가 두 발로 일어나 김송과 포옹하는 모습이 담겼다. AI 기술의 도움으로 구현된 남편의 건강한 모습을 담은 영상에, 김송은 “35년 차 부부, 하나님의 선물, 우리 사랑 선이”라는 글을 덧붙이며 감격의 마음을 전했다.

이처럼 솔직한 고백과 꾸준한 소통으로 이어진 김송의 행보는 오랜 시간 대중 앞에서 자신을 진솔하게 보여주려는 태도를 다시 한번 드러냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지