조현 "美 대사대리 불러 조지아 구금 얘기…초치였다고 본다"

조현 외교부 장관은 지난달 미국 조지아주에서 일어난 미 이민당국의 한국인 대규모 구금 사태와 관련해 주한 미국대사대리를 초치한 일이 있다고 밝혔다.



조 장관은 13일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 조지아 사태를 두고 왜 미국대사를 초치하지 않았느냐는 조국혁신당 김준형 의원 질문에 "초치해서 얘기했다"고 말했다.

조현 외교부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

현재 주한미국대사관은 대사가 공석이고 조셉 윤 대사대리 체제로 운영 중이다.



조지아주 사태와 관련해 외교부가 윤 대사대리를 초치했다고 밝힌 적은 없다.



조 장관은 김 의원이 "처음 듣는 얘기"라고 하자 "제가 랜도 (미국 국무부) 부장관 방한했을 때, 그 전에 대사(대리)를 불러서 이 문제에 대해 얘기하고 그다음에 미국으로 출장을 떠나기 전에도" 얘기했다고 설명했다.



미 이민당국의 한국인 317명 구금 사태는 지난달 4일 일어났고, 미국 국무부 2인자인 크리스토퍼 랜도 부장관은 지난달 13∼14일 방한했다.



조 장관은 '만나서 얘기하는 것과 초치라는 외교적 행위는 다르다'는 이어진 지적에도 "장관이 어떻게 비공식적으로 얘기하겠나"라며 "저는 초치였다고 본다"고 강조했다.



'초치'는 사전적으로는 '부른다'는 중립적 의미지만, 외교적으로는 항의와 경고 등 부정적인 의미를 내포해 사용하는 용어다.



한국의 주한미대사 초치는 전례를 거의 찾기 어려운 일이다.



한일 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료를 둘러싸고 한미 간 불편한 기류가 흐르던 2019년 당시 조세영 외교부 1차관이 해리 해리스 주한 미국대사를 불러 항의성 면담을 하고 이를 외교부가 공개한 바 있다.



당시 이 면담이 '사실상 초치'로 해석되자, 외교부가 장문의 해명자료를 내고 "'초치'라는 단어 사용은 적절하지 않다"고 밝히기도 했다.

