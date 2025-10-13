정의선, 현대차그룹 파괴적 변혁 시켜

이재명 대통령이 지난 7월 14일 서울 한남동 관저에서 정의선 현대자동차그룹 회장과 만찬회동에서 기념촬영을 하고 있다. 사진=대통령실 제공

오는 14일 취임 5주년을 맞는 정의선 현대자동차 그룹 회장이 미래를 향한 담대한 비전 아래 불확실성을 돌파하고, 산업의 경계를 허물며 모빌리티의 가능성을 재정의하는 등 파괴적 변혁으로 현대자동차그룹을 이끌었다는 평가를 받고 있다.

정의선 회장의 리더십은 해외에서 먼저 주목했다. 뉴스위크 등 외신은 정 회장을 두고 끊임없는 변화와 혁신으로 현대차그룹의 위상과 가치를 비교할 수 없는 수준으로 격상시키고 두려움 없이 과감하게 도전하는 조직문화를 이끌어냈다고 평가한다.

실제 정 회장은 코로나 팬데믹으로 자동차산업은 물론 전 세계 경제가 침체에 빠진 2020년 10월 현대차그룹 회장에 취임해 위기를 전략적으로 헤쳐나가며 현대차그룹을 글로벌 판매 톱3에 안착시켰다.

특히 전기차 분야에서 아이오닉 5, EV6 등 전용 전기차들을 출시해 세계 최고 권위의 ‘올해의 차’를 휩쓸고 있다. 이에 글로벌 판매량이 선두권에 오르는 등 현대차그룹을 명실상부한 전기차 톱티어 브랜드로 이끌었다.

동시에 자동차를 넘어 로보틱스, SDV(소프트웨어 중심 차량), 자율주행, AAM(미래항공모빌리티) 등 미래 사업으로 영역을 확장하며 현대차그룹을 자동차 제조 기업에서 모빌리티 설루션 제공 기업으로 변모시키고 있다.

현대차그룹의 글로벌 성장은 대규모 국내 투자 및 고용 창출로 이어져 국내 경제에도 크게 기여하고 있다. 지난 6월 CEO스코어에 따르면 현대차그룹의 2024년 국내 경제기여액은 국내 다른 대기업을 모두 앞지르고 수위를 차지했다.

올해도 국내에 역대 최대 규모인 24조 3천억원 투자를 집행하고 있으며, 올해 7,200명에 이어 내년 1만여명의 청년 채용을 검토하고 있다.

정 회장은 소프트웨어적인 측면에서도 현대차그룹을 근본적으로 탈바꿈시켰다. 현대차그룹이 글로벌 모빌리티 업계를 지속 선도하기 위해서는 내부 변화와 외적 성장의 선순환 구조가 필요하다는 차원에서였다.

사내에서는 수평적이고 창의적인 조직문화와, 실패를 두려워하지 않고 집요하게 도전하는 일하는 방식의 변화를 정착시켰다.

그는 전통적 사업영역과 신사업 간 합리적 균형은 물론 핵심 기술 내재화, 경쟁사와의 전략적 협업, 글로벌 인재 영입 등 내외부 역량의 조화를 통해 급변하는 산업 환경 속에서 유연하면서도 역동적인 조직으로 변화시켰다.

이처럼 취임 후 현대차그룹의 괄목할 성장을 이끌어 온 정의선 회장은 여전히 고객, 미래세대, 나아가 모든 인류의 행복을 향한 발걸음을 멈추지 않고 있다.

정 회장은 “혁신은 인류를 지향해야 하며, 진정한 진보는 사람의 삶을 향상시킬 때 의미가 있다”며 “현대차그룹은 앞으로도 창의적이고 지속가능한 고객중심의 설루션을 통해 인류의 풍요로운 삶과 지구를 위한 혁신의 여정을 멈추지 않겠다”는 지론을 밝혔다.

정 회장 취임 이후 지난 5년간 현대차그룹은 도전적 혁신을 통한 구조적 체질 개선을 지속하며 판매와 경영실적 등 다양한 부문에서 경이로운 성장을 이뤄냈다.

2019년 글로벌 완성차 판매 5위였던 현대차그룹은 지난해 세계 시장에서 총 723만여대의 차량을 판매하며 2022년 이후 이어지고 있는 일본 토요타, 독일 폭스바겐과의 3강 체제를 굳게 지켰다.

현대차∙기아의 합산 매출액은 2022년부터 3년 동안 매해 최대 매출 및 영업이익을 경신한 것이다.

특히, 현대차∙기아는 올 상반기 극도로 불확실한 경영환경 속에서도 13조 86억원의 합산 영업이익을 기록하며 반기 기준 사상 처음 글로벌 2위에 올라섰다. 영업이익률은 8.7%로 폭스바겐(4.2%)을 비롯한 경쟁업체들의 영업이익률을 2배 이상 상회했다.

현대차그룹의 이런 약진은 코로나19와 지정학적 리스크, 공급망 위기, 세계 통상 질서 재편 등 경영 환경을 둘러싼 각종 위기가 이어지는 가운데 이뤄낸 것이다.

불확실한 경영 환경 속에서 위기를 기회로 전환하고 혁신을 통해 미래를 개척해 온 현대차그룹의 DNA가 위기 극복의 핵심 무기였던 셈이다.

글로벌 자동차 업계는 이 때문에 과감한 의사결정 및 고객 중심의 발상 전환 등을 중시한 정의선 회장의 리더십에 주목하고 있다.

현대차그룹은 현재까지의 성과에 머무르지 않고, 지속적인 성장세를 이어가고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 노력을 아끼지 않는다는 방침이다.

모빌리티 연구 및 혁신 허브인 국내에 올해에만 역대 최대 규모인 24조 3,000억원을 투입해 차세대 제품 개발, 핵심 신기술 선점, 전동화 및 SDV 가속화 등에 속도를 내고 있다. 주요 업체 간 경쟁이 치열한 미국 시장에서는 현지 공급망을 확대하고 미래 사업 경쟁력을 강화할 방침이다.

또 과감한 도전으로 새로운 분야를 선도하는 글로벌 프런티어로서 현대차그룹의 면모는 인류가 꿈꾸어 온 상상 속 모빌리티를 현실화한다는 계획이다.

이밖에 현대차그룹은 지난 3월, 통합 소프트웨어 플랫폼 브랜드 ‘Pleos(플레오스)’를 중심으로 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘Pleos Connect(플레오스 커넥트)’, 차량용 운영체제 ‘Pleos Vehicle OS(플레오스 비히클 오에스)’와 앱마켓 등을 공개했다.

차량의 모든 기능을 소프트웨어로 통합·제어할 수 있는 풀스택(Full Stack) SDV 구현을 위한 기반을 구축한 것이다.

내년 3분기에는 SDV 페이스카(Pace Car)를 제작해 실증 테스트에 돌입하고, 2027년 말부터는 레벨 2+ 수준의 자율주행 기술을 양산차에 순차적으로 적용할 계획이다.

