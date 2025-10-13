충남 아산 고등학교에 폭발물 설치 협박 전화… 학생들 대피 소동

충남 아산의 한 고등학교에 폭탄을 설치했다는 신고가 119에 접수돼 학생들이 긴급 대피하는 소동이 빚어졌다.

13일 경찰과 소방당국에 따르면 한 남성이 이날 오전 10시 54분쯤 119에 전화를 걸어 "내가 아산의 모 고등학교에 폭탄을 설치했고, 30분 뒤면 설치한 폭탄이 2학년 학급에서 터질 것"이라고 말했다.

충남 아산에 폭발물을 설치했다는 119 신고가 13일 접수돼 경찰과 소방당국이 긴급출동해 학생들을 대피시켰다. 아산소방서 제공

경찰과 소방당국은 초동대응팀을 학교에 급파해 신속하게 전교생을 대피시켰다. 이어 경찰 특공대와 군 폭발물 처리반(EOD)이 교내에서 1시간여 동안 확인 작업을 벌였다.

다행히 교내에서 폭발물 등 위험물은 발견되지 않았다. 안전이 확인되면서 학생들은 교실로 복귀해 정상적으로 수업을 받고 있다.

경찰은 전화를 건 신고자의 신원을 확인해 공중협박 혐의로 수사를 하고 있다.

신고자는 경찰에 "나는 전화를 한 사실이 없으며, 내 전화가 해킹당한 것 같다"고 주장하고 있는 것으로 파악됐다.

