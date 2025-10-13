윤민수, 전처와 위장이혼설 해명 “이혼 후 일상 공유했을 뿐"

가수 윤민수와 그의 전처 김민지 씨가 위장 이혼설에 입을 열었다.
지난 12일 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 윤민수의 전처 김민지 씨가 처음으로 모습을 드러내 마지막 물건 분할에 나섰다.
두 사람은 서로의 물건을 나누며 다정하게 밥을 먹고 최근 불거진 위장 이혼설에 대해 입을 열었다.
윤민수는 이날 방송에서 "(우리가) 위장이혼처럼 보이나 보다"라고 운을 뗐다.
이혼 후에도 동거하는 모습, 아들 윤후와 함께 다 같이 일본 가족여행을 떠난 점 등으로 인해 이 같은 의심을 샀다.
윤민수는 "그게 우린 자연스러웠으니까, 너는 너대로 놀았는데"라고 설명했다.
윤민수의 전처 김민지씨는 "난 그런건 아니었는데 일본 가족여행을 너무 가족 같이 올려서"라며 이혼 후 일상을 공유했을 뿐이라고 부연했다.
윤민수는 또한 이날 방송에서 보험을 나누고 인터넷을 정리하는 등 평화롭게 이혼 과정을 마무리하는 장면을 모두 공개했다.
윤민수는 "서류 정리할때까지만 해도 이혼이 실감이 안났다. 짐을 나눠 정리하니까 실감이 난다"고 말했다.
윤민수는 또한 "큰 집에 살고 돈 잘 벌어오는 것에 행복이라고 생각했는데 가족이 모여있는 게 좋더라"라고 아쉬워했다. 김씨는 "(윤민수가) 션처럼 해줄 줄 알고 결혼했는데 연애할 때가 다네"라고 덧붙였다.
두 사람은 지난 2006년 결혼, 슬하에 아들 윤후 군을 뒀다. 지난해 이혼 소식을 전했는데, 집 매매 등의 문제로 동거해왔다.
