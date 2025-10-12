여직원은 팀장까지만? 임원은 여전히 남자들 세상

여전히 남성 중심으로 돌아가는 승진 구조 속에서 여성의 임원 진출은 쉽지 않다는 지적이 나온다. 게티이미지뱅크

직장인 10명 중 7명은 한국 사회에서 여성이 기업 임원이 되기 어렵다고 느끼는 것으로 조사됐다.

12일 직장갑질119가 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 7월 1~7일 전국 만 19세 이상 직장인 1000 명을 대상으로 실시한 설문(95% 신뢰수준, 표본오차 ±3.1%포인트) 결과, 응답자의 69.8%가 “여성이 임원이 되기 쉽지 않다”고 답했다.

성별로 보면 여성 응답자(80.3%)가 남성(60.3%)보다 20%포인트 이상 높아 인식 격차가 컸다.

여성이 임원으로 승진하기 어려운 이유로는 ▲남성 중심 조직 문화와 승진 관행(36.5%) ▲임신·출산·육아 부담(31.2%) ▲여성 리더십에 대한 편견(22.2%) 등이 꼽혔다.

조직 내 성차별 정도를 평가한 ‘성차별 조직문화지수’는 100점 만점에 67.4점으로 ‘D등급’ 수준이었다.

여수진 노무사는 “성차별 문화가 제도와 시스템으로 굳어졌는데도 정부가 여성고용정책과를 폐지하는 등 역행하고 있다”며 “구조적 성차별 해소를 위해 정부가 강력한 의지를 보여야 한다”고 말했다.

