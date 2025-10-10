손흥민, 브라질전 최전방 공격수로 선발출장, 137번째 A매치 출전으로 ‘새 역사’ 썼다…김민재-조유민-김주성 스리백 가동

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 브라질과 친선평가전을 앞둔 대한민국 축구 국가대표팀 손흥민이 9일 오후 서울 마포구 상암월드컵경기장에서 훈련 중 장난을 치고 있다. 2025.10.09. kch0523@newsis.com

대한민국 축구 대표팀의 ‘캡틴’ 손흥민이 브라질과의 평가전에 최전방 공격수로 선발 라인업에 이름을 올렸다. A매치 137번째 경기로, 차범근 전 감독과 홍명보 감독(이상 136경기)을 제치고 한국 남자축구 역사상 최다 A매치 출전 선수가 됐다. 홍명보 대표팀 감독은 수비 라인은 김민재를 중심으로 한 스리백을 가동한다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질을 상대로 평가전을 치른다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 약 8개월 남긴 시점에서 세계 최강 중 하나인 브라질을 상대로 현재 한국의 전력을 시험한다.

대한민국 남자 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 손흥민 선수가 9일 오후 서울 마포구 월드컵경기장에서 브라질과의 A매치 평가전을 하루 앞두고 공식 기자회견을 하고 있다. 2025.10.9

대한민국 축구 국가대표팀 손흥민(가운데)과 옌스 카스트로프(오른쪽)이 9일 서울월드컵경기장에서 공식 훈련을 하고 있다. 2025.10.9

홍 감독은 최정예로 선발 라인업을 채웠다. 최전방에는 손흥민과 함께 이재성, 이강인이 출격한다. 수비 라인은 수비의 핵인 김민재를 중심으로 조유민과 김주성이 함께 스리백을 구성한다. 홍 감독은 지난 7월 동아시안컵, 9월 미국·멕시코 2연전에 이어 이날도 스리백을 가동한다. 공격력 하나만큼은 둘째가라면 서러울 브라질을 상대로 홍 감독의 스리백이 얼마나 효과적인 방어를 해낼지 관심을 모은다. 측면에서 가장 바쁘게 움직여줘야 할 좌우 윙백에는 이태석과 설영우가 출전하고 황인범과 백승호가 중원을 책임진다. 골키퍼 장갑은 조현우가 낀다.

손흥민, 이재성 등 한국 축구 국가대표팀이 7일 오후 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 보조구장에서 열린 팬 오픈 트레이닝 행사에서 훈련하고 있다. 한국 축구대표팀은 오는 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 브라질과 평가전을 치른 뒤 14일 파라과이와 맞붙는다. 2025.10.7

이날 가장 관심을 모으는 건 역시 손흥민이다. 이날 경기 출전을 확정하면서 A매치 137번째 경기를 기록하게 됐다. 차 전 감독과 홍 감독과 타이였던 기록을 하나 더 늘린다.

이재성도 이날 경기가 100번째 A매치 경기다. 한국 남자축구 역사상 18번째 ‘센추리 클럽’ 가입이다.

