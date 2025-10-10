삼성전자·SK하이닉스 ‘신고가’…증권가 “11만 전자·50만닉스 간다”

반도체 대장주 삼성전자와 SK하이닉스와 삼성전자의 상승세가 지속하면서 증권가 목표가도 빠르게 상향되고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 한 달간 각각 34%, 54% 상승을 기록 중인데, 메모리 반도체 호황 기대감에 국내 증시도 상승세가 가팔라진 모습이다.

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

NH투자증권은 10일 삼성전자가 파운드리 신규 고객사 확보와 HBM(고대역폭메모리) 인증 등을 통해 그동안의 디스카운트 요인을 해소하고 있다고 평가하며 목표주를 기존 대비 22.3% 높은 11만5000원으로 높여 잡았다. 류영호 NH투자증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 영업이익은 10.2조원으로, 시장의 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록할 것”이라고 전망했다.

D램과 낸드의 평균판매단가(ASP)가 각각 14%, 7% 상승하는 등 예상보다 우호적인 메모리 업황이 실적을 견인하고, 파운드리 부문 역시 가동률 상승과 함께 적자 폭이 감소할 것이라는 분석이다.

또한 일반 메모리 가격 강세가 이어지고 있어 HBM 계약에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됐다. 그는 “현재 HBM의 주요 고객사인 AMD가 OpenAI와 대규모 GPU공급 계약을 진행하였고 2026년 하반기부터 MI450의 본격적인 공급 예정”이라며 “부진했던 HBM 출하량은 AMD를 포함해 다양한 고객사 확보로 2026년 DRAM 3사 중 가장 높은 성장률 기록할 것”이라고 예상했다.

SK하이닉스에 대해선 “기술력 기반의 고성능 메모리를 바탕으로 경쟁사와 차별화된 글로벌 1위 메모리 업체”로, AI시대 강력한 메모리 수요와 내년 이후에도 실적 가시성을 높여주고 있다며 목표주가를 50만원으로 상향했다. 현재 메모리 환경은 제한적인 공급 상황 속에서 강력한 수요로 기대이상의 가격 상승세가 지속되고 있으며 이를 기반으로 2026년 DRAM ASP 성장률을 기존12.6%에서 19.2%로 상향 조정한 것을 반영했다는 설명이다.

그는 “아직 HBM 가격을 보수적으로 적용한 만큼 추가적인 업사이드가 존재한다”며 “HBM의 경우 아직 계약들이 마무리되지 않았으나 주요 고객사 스펙 상향에 따른 수율, 고객사 다양화, 일반 DRAM가격 상승 등을 고려시 메모리 업체에게 유리한 상황이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지