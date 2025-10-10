수도권·강원 중심으로 비… 출근길 ‘우산 챙기세요’ [오늘날씨]

지난 6일 서울 중구 세종대로에서 관광객들이 우산을 쓰고 걸어가고 있다. 뉴시스

오늘(10일)부터 내일(11일) 사이 수도권과 강원도를 중심으로 가을비가 내리겠다. 낮부터 충북 북부, 밤에는 충남 북부로 비구름이 확대되며 일부 지역은 요란한 비가 쏟아질 전망이다.

이날 기상청에 따르면 오늘 수도권과 강원 지역은 흐린 가운데 비가 내리겠고, 오후(12~18시)부터 충북 북부, 밤(18~24시)에는 충남 북부로 비가 확대된다. 내일은 수도권과 강원, 충청 북부에 비가 이어지다 오전~오후 사이 잠시 소강상태를 보이겠다.

모레(12일)는 강원 동해안과 산지를 중심으로 비가 이어지며, 새벽까지 경기 남부와 충청 지역에도 비가 내릴 것으로 예상된다.

예상 강수량은 경기북부·서해5도 20~60mm(많은 곳 80mm 이상), 서울·인천·경기남부 5~40mm, 강원북부 20~60mm, 강원중·남부 10~40mm, 충청북부·충남북부 5~20mm 수준이다. 기상청은 “비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야 한다”고 당부했다.

하늘은 오늘과 내일 전국이 대체로 흐리겠으나 전남·경남과 제주도는 맑은 날씨를 보이겠다.

오늘 낮 최고기온은 17~27도, 내일 아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 20~29도로 예보됐다. 모레(12일) 역시 낮 최고기온이 20~28도로 평년 수준을 웃돌겠다.

기상청은 “아침에는 선선하고 낮에는 포근한 날씨가 이어지면서 일교차가 크다”며 “건강관리에 유의하라”고 조언했다.

오늘까지 강원 산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 남부 내륙에는 1km 미만의 안개가 끼겠다. 출근길 운전자들의 주의가 필요하다.

모레(12일)부터는 동해안을 중심으로 순간풍속 55km/h(초속 15m) 안팎의 강한 바람이 불 전망이다. 간판·비닐하우스 등 시설물 관리에 각별히 신경 써야 한다.

남해 먼바다와 제주 해상에는 풍랑특보가 발효 중이다. 물결은 1.0~4.0m로 매우 높게 일고, 동해안과 제주도 해안에는 너울성 파도가 밀려올 수 있다. 기상청은 “해안가 안전사고를 비롯해 대조기 기간 동안 만조 시 저지대 침수 피해에 유의하라”고 경고했다.

13일(월)에는 수도권과 강원, 충남 북부, 경북 북부 동해안을 중심으로 비가 내릴 전망이다. 오전에는 경북 내륙으로, 오후에는 충청권 전역으로 확대되고 밤에는 전북 남동부를 제외한 전북 지역에도 비가 내릴 것으로 보인다.

기온은 아침 14~21도, 낮 17~27도로 평년과 비슷하겠다.

