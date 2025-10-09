韓, 美 수입시장 7→10위… 경쟁국보다 ‘관세폭탄’ 영향 더 컸다 [뉴스투데이]

도널드 트럼프 미국 행정부의 ‘관세 폭탄’으로 한국의 미국 수입 시장 내 입지가 주요 경쟁국보다 눈에 띄게 약화한 것으로 나타났다. 한·미 관세협상 후속 협의가 길어지는 가운데 김정관 산업통상부 장관은 “(협상에서) 상당한 공감대가 이뤄졌다고 생각한다”며 양측 협의가 진전 중임을 시사했다.



9일 한국무역협회와 미국 상무부 통계 등에 따르면 올해 1∼7월 미국의 10대 수입국 순위에서 한국은 10위를 기록했다. 해당 기간 미국은 한국에서 총 756억달러(약 108조원)를 수입했는데, 이는 미국 총수입액(1조3785억달러)의 3.7%로 지난해 한국보다 순위가 낮았던 대만(4.9%), 아일랜드(4.6%), 스위스(4.2%)에 추월당한 것이다.



무협은 한국의 미국 수입 시장 내 급격한 순위 하락에 대해 “트럼프 행정부의 전면적인 관세정책의 부정적 영향을 경쟁국보다 상대적으로 크게 받았다는 의미”라고 해석했다. 10위는 무협이 관련 자료를 분석해 관리한 1988년 이후 가장 낮은 수준으로, 특히 한국은 2009년부터 15년간 꾸준히 6∼7위 자리를 지켜왔다.



한국의 미국 수입 시장 내 입지 축소는 주요 수출품인 자동차, 철강, 기계 등이 직간접적으로 고율 관세 부과 대상이 되면서 받은 영향이 컸기 때문으로 분석된다. 정부 통계에 따르면 지난 8월 대미 철강, 자동차, 자동차부품, 일반기계 수출은 각각 32.1%, 3.5%, 14.4%, 12.7% 감소했다. 자동차 등 대미 주력 수출품이 겹치는 일본이 지난해 5위에서 올해 1∼7월 8위로 순위가 밀린 것도 같은 맥락으로 풀이된다.



한·미 관세 후속 협상이 장기화하면서 미국 수입 시장 내 한국의 입지는 더 좁아질 전망이다. 양국은 지난 7월 말 한국이 미국에 3500억달러(약 487조원)를 투자하는 등의 조건으로 한국에 대한 상호 관세를 기존 25%에서 15%로 낮추기로 합의했지만, 구체적인 투자 방식과 이익 배분 문제 등을 놓고 평행선을 달리고 있다. 미국은 3500억달러 전액을 현금으로 투자하는 직접투자 방식을 요구하고 있지만, 한국은 직접투자를 위해선 무제한 원·달러 통화스와프 등 안전장치가 필요하다는 입장이다.

김 장관은 연휴 기간인 지난 4일(현지시간) 미국을 방문해 협상 상대인 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 후속 협의를 진행한 뒤 6일 귀국했다. 김 장관은 취재진과 만나 협의 성과에 대해 “한국 외환시장의 민감성 같은 부분에 대해 상당한 공감대가 이뤄졌다고 생각한다”고 말했다.



다만 김 장관이 언급한 ‘상당한 공감대’가 곧 무제한 통화스와프 체결로 이어지지는 않을 전망이다. 김 장관은 “무제한 통화스와프 이런 식으로 될지 어떨지는 모르겠지만, (미국 측 요구가) 우리 외환시장에 굉장히 큰, 민감한 문제구나 하는 부분들에 대해 서로 공감대를 가져갔다”고 설명했다.



김 장관은 러트닉 장관과의 추가 회동 가능성에 대해 “머지않은 시간 내에 다시 또 만날 거라고 예상한다”고 말했다. 일각에선 양국 협상이 더디지만 한 발짝씩 진전 중이라는 분석도 제기된다. 그간 미국은 원하는 결과를 얻지 못하면 판을 뒤엎었는데, 여전히 미국이 한국과의 협상테이블에 앉아 있다는 점에 주목한 분석이다.

대통령실은 이날 강훈식 비서실장이 주재하고, 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장이 참여하는 통상 대책회의를 개최하고 대미 통상협상 관련 대책을 논의했다. 회의에서는 김 장관이 지난 4일 러트닉 장관과 면담하고 협의한 내용 및 후속 협상 상황 등을 보고하고, 대통령실과 관계부처 관계자들이 향후 대응 방안을 논의한 것으로 알려졌다.



대통령실은 추석 연휴 중인 지난 5일에도 김 실장과 위 실장 공동 주재로 긴급통상현안 대책회의를 개최했다. 김 장관이 미국에서 유선으로 참여하고, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 조현 외교부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등이 참석했다. 추석 이튿날인 7일과 8일에도 통상 관련 실무자급 회의를 진행한 것으로 알려졌다. 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서 2차 한·미 정상회담 개최 가능성이 제기되는 만큼 정상회담을 앞두고 통상 분야에서 이견을 최대한 좁히기 위한 것이라는 분석도 나온다.



강유정 대통령실 대변인은 기자들과 만나 대미 통상 협상 타결 목표 시점이 있느냐는 질문에 “워낙 중대한 사안이고, 필수적인 사안이라서 회의를 계속한 것”이라며 “그것이 언제까지 목표를 두고, 언제까지 끝내겠다 혹은 극적 전환점이 있다, 이런 것이 아니라 연휴 기간에도 계속해서 관세 및 통상과 관련된 회의가 지속적으로 진행됐다 정도로 말씀드릴 수 있다”고 말했다.

