신동빈 회장 ‘美 바이오사업’ 현장 경영

롯데그룹은 신동빈 회장이 지난 5일 미국 뉴욕주에 있는 롯데바이오로직스 시러큐스 바이오 캠퍼스를 찾아 생산시설을 점검하고 임직원을 격려했다고 9일 밝혔다.



신 회장은 롯데바이오로직스 사업 현황 보고를 받은 뒤 올해 본격 가동한 항체약물접합체(ADC) 생산시설을 둘러봤다. 신 회장의 ADC 생산시설 방문은 시설 가동 이후 처음이다.

신동빈 롯데그룹 회장(왼쪽 두 번째)이 5일 미국 뉴욕주에 있는 롯데바이오로직스 시러큐스 바이오 캠퍼스를 찾아 ADC 생산시설을 보고 있다. 롯데그룹 제공

미국은 앞서 수입산 의약품에 대해 관세 100% 부과를 예고했는데, 현지 공장을 가진 롯데바이오로직스는 관세 영향을 받지 않아 미국 내 수주에 적극 나서고 있다.



2023년 바이오산업에 진출한 롯데바이오로직스는 1억달러(약 1422억원)를 투자해 차세대 바이오 의약품으로 불리는 ADC 생산시설을 구축했다. 이 시설은 올해 4월 아시아의 바이오 기업과 ADC 수주 체결 이후 본격 가동에 들어갔다. ADC 생산시설은 임상 개발 단계부터 상업 생산에 이르는 위탁개발생산(CDMO) 서비스가 가능하다. 최대 1000ℓ 접합 반응기를 포함해 통합 생산·정제 라인을 갖췄고, 자체 품질관리(QC) 시험 등 특성 분석 서비스를 제공한다.



신 회장은 “롯데바이오로직스의 시러큐스 바이오 캠퍼스는 바이오산업을 넘어 그룹 전체의 성장을 이끌 수 있을 것으로 기대한다”며 “ADC 생산시설 증설에 맞춰 ADC와 CDMO 추가 수주, 글로벌 경쟁력 강화에 힘써 달라”고 당부했다.



롯데바이오로직스는 올해 JP모건 헬스케어 콘퍼런스, 월드ADC 아시아, 바이오 USA, 바이오 재팬 등 국제 바이오 콘퍼런스에 잇달아 참가하며 국제적 동반 관계를 확대하고 있다.

