美 이어 EU도 철강관세 50％ 인상…무관세 혜택도 절반 삭감

유럽연합(EU)이 7일(현지시간) 철강 관세를 50％로 인상하기 위한 계획을 공식화했다.



스테판 세주르네 EU 번영·산업전략 수석 부집행위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "유럽의 철강 공장과 일자리를 지키기 위해 우리는 수입산 철강의 (무관세) 할당량을 절반으로 줄일 것"이라고 밝혔다.

이어 "관세는 2배로, 현행 25％에서 50％로 인상할 것"이라고 말했다.



이는 기존에 시행 중인 철강 세이프가드를 대체하기 위한 새 규정이다.



기존 세이프가드는 EU가 2018년부터 트럼프 1기 행정부의 철강 관세에 대응해 국가별로 지정된 쿼터 수준까지는 무관세로 수입하되, 초과 물량에 대해서는 25％ 관세를 부과하도록 했다. 세계무역기구(WTO) 규정에 따라 EU는 내년 6월 말부로 이 세이프가드를 '강제 종료'해야 한다.



그러나 유럽 철강업계를 보호하려면 무역 제한 조치가 계속 필요하다는 게 집행위 주장이다.



이번 조치 시행 시 한국산 철강도 직격탄을 맞을 전망이다. 더욱이 EU가 한국산 철강의 최대 수출시장이라는 점을 고려하면 대책이 시급하다는 지적이 나온다.



한국무역협회에 따르면 작년 한국의 대(對)EU 철강 수출액(MTI 61 기준)은 44억8천만 달러(약 6조 2천836억원)로, 단일국가 기준 1위 수출시장인 미국(43억4천700만 달러)보다 소폭 더 많았다.

