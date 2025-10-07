“됐대요. 합격했대요” 신동엽, 촬영 도중 ‘딸 대학 합격’ 소식에 울컥

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

방송인 신동엽이 촬영 중 딸의 대학 합격 소식을 듣고 감격의 미소를 지었다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서는 가수 신승훈이 게스트로 등장해 12년 만의 정규 앨범 컴백 준비 근황을 전했다.

신승훈은 “과거의 영광을 다시 꺼내기보다, 난 여전히 현재진행형이라는 걸 보여주고 싶었다”며 “이번 앨범은 11곡 전부 신곡으로 채웠다”고 밝혔다.

이날 녹화 중 쉬는 시간 신동엽은 갑자기 제작진에게 휴대폰을 요청하며 궁금증을 자아냈다. 그는 “오늘 우리 딸 대학 발표 나는 날”이라고 말하며 긴장한 모습을 보였다. 잠시 후 전화가 울렸고, 신동엽은 화면을 바라보다가 미소를 지었다.

잠시 숨을 고르던 신동엽은 “됐대요. 합격했대요”라며 딸의 합격 소식을 전했다. 현장에 있던 제작진과 정호철은 박수와 환호로 축하 인사를 건넸다. 신동엽은 “5시 발표라 계속 마음이 쓰였다”라며 솔직한 심정을 털어놨다.

화장실에서 돌아온 신승훈에게 정호철은 “약간 겹경사라고 해야 하나. 선배님 '쉬 워즈'(She Was)로 지금 반응이 너무 좋지만, 신동엽 형님 따님이 (대학) 합격했다”라고 전했다. 깜짝 놀란 신승훈은 “화장실 간 사이에 ‘쉬 워즈’를 다시 한번 축하하는 줄 알고 화장실에서 한 손으로 벽 잡고 울 뻔했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 2007년생 딸과 2010년생 아들을 두고 있다. 최근 아내 선혜윤 PD도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 딸의 대학 합격 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 그는 “그동안 엄마가 참 많이 바빴죠?”라며 “언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼으니, 크림이(반려견) 소식 좀 더 자주 올려볼게요”라고 기쁜 마음을 전했다.

