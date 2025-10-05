안영미 "美 직장인 남편과 3~4개월에 한 번 본다" 장거리 부부 애환 고백

유튜브 웹예능 '조동아리'

코미디언 안영미가 미국에 거주하는 회사원 남편과 장거리 부부로 살면서 힘들었던 점을 고백했다.

5일 공개된 유튜브 웹예능 '조동아리'(진행 지석진, 김수용, 김용만)에는 안영미가 게스트로 출연했다.

안영미는 결혼 후 "알콩달콩, 오랫동안 함께할 나의 평생의 베스트 프렌드를 만나고 싶었다. 그런데 혼인신고를 하자마자 (남편이) 미국에 일자리가 생겨서 미국으로 갔는데, 가자마자 코로나19가 터졌다"고 밝혔다.

이어 "혼인신고도 했고 신혼집도 구하고 모두 제가 유부녀인 걸 아는데 혼자였다. 그렇게 9개월을 지냈다"며 "신혼인데 신혼이 아니었다. 너무 힘들었다"고 고백했다.

유튜브 웹예능 '조동아리'

또 "저는 워낙 인정욕구도 강하고 관종기도 있고, 관심받는 것을 좋아해서 나를 평생 사랑해줄 수 있는 남자랑 하루종일 붙어있는 걸 상상했는데, 그러지 못했다"며 아쉬움을 토로했다.

하지만 "나만 힘든 것도 아니고 온 국민이 힘든 때였지 않나. 그래서 방송에서 '힘들어요' 말도 못하겠더라"고 말했다.

그러면서 안영미는 "제가 데일리 라디오를 하고 있고 남편은 미국에서 일해서, 3~4개월에 한 번씩 남편이 한국에 왔다가 다시 미국으로 간다"고 장거리 부부로 지내는 근황을 전했다.

한편, 안영미는 지난 2020년 2월 외국계 기업에 재직 중인 회사원 남편과 결혼했다.

이후 2023년 7월 미국에서 아들을 출산했고 현재 한국과 미국을 오가는 장거리 결혼생활을 이어가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지