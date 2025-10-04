김동연, 차기 경기지사 여론조사 1위…지지율 20.9%

내년 지방선거에서 경기도지사에 출마할 여당 예상 후보 가운데 현역인 김동연 지사가 가장 높은 지지를 받는 것으로 나타났다. 보수 야권에서는 국민의힘 유승민 전 의원이 다른 후보들을 크게 앞섰다.

2일 조원씨앤아이·글로벌리서치가 공개한 여론조사(더팩트 경기본부 의뢰) 결과를 보면 김 지사는 20.9%의 지지율을 기록했다. 이어 더불어민주당 추미애(13.0%)·한준호(7.7%)·김병주(3.6%)·이언주(2.3%)·염태영(1.4%)의원 순으로 나타났다.

경기도버스노조협의회와 경기도버스운송사업조합이 지난 1일 경기 수원시 경기지방노동위원회에서 열린 최종 조정회의에서 임금협상을 타결한 뒤 김동연 경기도지사와 기념촬영을 하고 있다. 수원=연합뉴스

연령대별로는 60대가 29.2%로 김 지사를 가장 많이 지지한 반면, 40대에서는 12.6%로 가장 낮았다. 40대에서는 한 의원(15.3%)과 추 의원(13.9%)이 김 지사를 앞질렀다.

보수 야권 후보 중에서는 유 전 의원이 18.7%로 가장 높았다. 이어 국민의힘 나경원(8.9%)·안철수(6.8%)·김은혜(6.0%) 의원, 원희룡(5.3%) 전 국토교통부 장관 순으로 나타났다.

이번 여론조사는 지난달 27~28일 경기도에 거주하는 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 휴대전화 가상번호 전화면접 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트며, 응답률은 8.7%다. 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

