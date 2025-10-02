역사적인 오픈AI·SK 합작 AI 데이터센터 투자에 김영록 지사 “감격의 눈물까지”

챗GPT 개발사인 오픈AI와 SK가 합작하는 글로벌 AI 데이터센터가 전남 서남권에 구축된다. 아시아지역 데이터 허브로 키워갈 AI 데이터센터의 투자 규모만 수조원대로 예측돼 전라도 천년 역사상 가장 빛나는 역대급 쾌거로 받아들여지고 있다.

데이터센터의 구체적 위치는 공개되지 않았지만 지역에서는 전남도가 그동안 공을 들여온 해남 솔라시도가 유력시 되고 있다.

김영록 전남도지사가 2일 도청 브리핑룸에서 역사적인 오픈AI와 SK 합작 글로벌 AI 데이터센터 투자 환영문을 발표하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남지사는 2일 도청 브링핑룸에서 기자회견을 열고 정부가 전날 글로벌 AI 선도기업 오픈AI와 SK가 전남도에 오픈AI 전용 데이터센터를 공동 구축하기로 한 사실을 발표한 데 대해 “역대급 쾌거”라며 환영의 뜻을 밝혔다. 김 지사는 투자 환영문을 발표하기 직전 감격에 복받처 눈물을 보이기도 했다.

김 지사는 “이번 기념비적 발표는 글로벌 AI 3대 강국 도약을 목표로 이재명 대통령과 샘 알트만 CEO간 역사적 회동을 통해 이루어진 성과”라며 “세계적인 기업인 오픈AI의 혁신적 기술 역량과, 반도체부터 데이터센터까지 아우르는 SK의 종합 역량이 결합되면서 전남에 구축될 데이터센터는 세계 최고 수준의 인공지능 인프라 모델로 자리 잡을 것으로 기대된다”고 말했다.

전남도는 이번 기회를 발판으로 AI산업 생태계 조성, 글로벌 기업유치, AI 인재 양성 등 전략을 본격 추진할 계획이다. 교통·주거·의료 등 정주 여건을 개선하고 국제학교 건립 등 글로벌 친화 환경을 조성해 외국전문가와 글로벌 인재가 안정적으로 근무할 수 있는 기반도 마련된다.

김영록 전남도지사가 2일 도청 브리핑룸에서 역사적인 오픈AI와 SK 합작 글로벌 AI 데이터센터 투자 환영문을 발표하기 전 정부에 대한 감사의 눈물을 닦고 있다. 전남도 제공

또한 데이터센터를 중심으로 신재생에너지, 이차전지, 우주산업, 스마트 농수산업, 바이오 등 연관 산업을 융복합해 나갈 계획이다.

아울러 이번 발표는 전남이 그동안 선제적으로 준비해온 재생에너지 기반 에너지 대전환, 글로벌 데이터센터 클로스터 구축 등 비전을 세우고 꾸준히 노력한 결과로 평가된다.

김 지사는 “이번 결정은 전라도 천년 역사상 가장 빛나는 쾌거이자 대한민국이 세계적 AI 강국으로 도약하는 전환점”이라며 “전남이 재생에너지 밸리와 첨단산업 신도시를 아우르는 세계적 AI 선도도시로 성장하도록 최선을 다하겠다”고 강조했다. 그는 이어 “도민 여러분과 함께 전남을 세계가 주목하는 AI 혁신의 본산으로 만들고, 청년과 아이들이 자랑스러워할 고향을 반드시 만들어 가겠다”고 밝혔다.

