부산 공립 초등·특수학교 교사 시험 평균 경쟁률 2.45대 1

부산시교육청은 ‘2026학년도 공립 초등·특수학교(유치원·초등학교) 교사 임용후보자 선정 경쟁시험’ 원서 접수 결과, 307명 모집에 752명이 지원해 평균 2.45대 1의 경쟁률을 보였다고 2일 밝혔다. 이 같은 경쟁률은 지난해 448명 모집에 959명이 응시해 평균 2.14대 1의 경쟁률을 기록한 것 보다 높은 것이다.

부산교육청이 ‘2026학년도 공립 초등·특수학교(유치원·초등학교) 교사 임용후보자 선정 경쟁시험’ 원서를 접수한 결과, 평균 2.45대 1의 경쟁률을 보였다. 사진은 부산교육청 전경이다. 부산시교육청 제공

유치원 특수학교 교사는 9명을 선발하는 일반모집에 48명이 지원해 5.33대 1의 경쟁률을 보여 가장 높은 경쟁률을 기록했고, 1명을 선발하는 장애인 구분모집에는 1명이 지원했다. 초등 특수학교 교사의 경우 19명을 선발하는 일반모집에 94명(경쟁률 4.95대 1)이, 2명을 선발하는 장애인 구분모집에 5명(경쟁률 2.50대 1)이 지원했다.

초등학교 교사의 경우 255명을 선발하는 일반모집에 583명이 지원해 2.29대 1의 경쟁률을 기록했고, 21명을 선발하는 장애인 구분모집에 21명이 지원했다. 부산교육청은 이달 31일 오전 10시 시 교육청 누리집을 통해 제1차 필기시험 장소를 공고하고, 다음달 8일 제1차 시험을 실시한다.

기타 2026학년도 공립 초등·특수학교(유치원·초등학교) 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 관련 자세한 내용은 시 교육청 누리집 ‘소식·채용’ 탭의 공지사항에서 확인하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지