구본승 "김숙과 10월 결혼설에 집안 '발칵'"

코미디언 김숙과 배우 구본승의 핑크빛 분위기가 계속된다.

2일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '옥탑방의 문제아들'에선 프로그램 MC인 김숙의 전 비즈니스 남편인 코미디언 윤정수와 현 비즈니스 썸남 구본승이 옥탑방 손님으로 찾아온다.

김숙의 비즈니스 썸남 구본승은 '10월7일 결혼설'에 얽힌 '진실과 거짓'을 직접 해명한다. 특히 가짜 결혼 기사에 집안이 발칵 뒤집혔던 사연을 공개하면서도 자신은 크게 개의치 않았다고 고백한다.

김숙은 "결혼은 모르겠고, 오빠랑 낚시하면서 놀면 재밌을 것 같아"라고 가능성을 열어 둬 옥탑방을 술렁이게 한다.

구본승은 또한 "독립적이고 자기 일 잘하는 여자가 이상형"이라며 "김숙은 성격이 시원시원해 보이지만 여성스럽기도 하다"고 전했다.

주우재는 김숙과 구본승에게 "이게 연애 아니야?"라고 재차 의심을 보내더니 "두 분은 연애하는 듯"이라며 의미심장한 눈길을 보낸다.

특히 무늬오징어 낚시를 둘어싼 김숙과 구본승의 밀고 당기는 플러팅 전말이 공개되자 주우재는 급기야 "김숙과 구본승은 몇 년을 두고 봐야 하는 관계"라고 정의한다.

<뉴시스>

