농협경제지주, 밤 소비촉진 상생 할인행사 실시

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 29일부터 주요 하나로마트 8개소*에서 밤 소비촉진 상생 할인행사를 실시했다.

* 주요 농협 하나로마트 8개소 : 양재, 창동, 고양, 삼송, 수원, 성남, 양주, 동탄

이번 행사는 제철을 맞아 국내 밤 소비를 확대하고 재배 농가를 지원하기 위해 마련되었으며, 소상공인시장진흥공단, 근로복지공단, 서민금융진흥원, 한국산업단지공단, 한국보건산업진흥원이 대·중소기업·농어업협력재단에 출연한 농어촌상생협력기금을 재원으로 추진된다.

농협경제지주는 해당 기금을 활용해 망포장된 800g(특), 1kg(대) 밤을 각각 1,300원, 500원 할인 판매한다.(25,000망 한정)

박서홍 농업경제대표이사는 “이번 소비촉진 행사가 밤 재배 농가의 소득 안정에 기여하고, 소비자에게 품질 좋은 국산 밤을 합리적인 가격에 제공하는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 농가와 소비자가 상생할 수 있는 다양한 행사를 지속적으로 마련하겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지