농협상호금융, 보이스피싱 대국민 홍보 캠페인 실시

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)과 남대문경찰서는 지난달 30일 서울역에서「보이스피싱 피해 예방 및 대포통장 근절을 위한 대국민 홍보 캠페인」을 실시하였다.

이번 캠페인은 민족 대명절 추석을 앞두고 진행되었으며, 고객들이 보이스피싱의 위험을 인지하고 스스로 대응할 수 있도록 보이스 피싱 수법과 예방 요령을 담은 안내장을 배포하였다.

농협상호금융은 전국 4,900여개 농축협 영업점에서 「보이스피싱 피해 예방 및 대포통장 근절을 위한 대국민 홍보 캠페인」을 지속 전개하고 있으며, 앞으로도 다방면에서 보이스피싱 예방 교육 및 홍보 활동을 통해 고객 자산 보호에 앞장설 예정이다.

여영현 상호금융대표이사는 “보이스피싱은 갈수록 지능화되고, 다양화 되어 고객의 자산을 위협하는 사회 문제로 대두되고 있다”며, “농협은 금융당국 및 관계 기관과 협력을 통해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 농협이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

