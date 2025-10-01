캄보디아 거점 조직 가입해 한국남성들 상대 '로맨스 스캠' 사기

캄보디아에 거점을 둔 중국계 범죄조직에 가입해 한국 남성들을 상대로 온라인 사기 범죄를 저지른 30∼40대 조직원들이 재판에 넘겨졌다.



대구지검 강력범죄수사부(이근정 부장검사)는 이러한 혐의(범죄단체 가입·활동 등)로 A(39)씨 등 한국 국적 조직원 6명을 구속기소 했다고 1일 밝혔다.

캄보디아 보이스피싱 일당. 연합뉴스

캄보디아 시아누크빌에 마련된 콜센터에서 상담원 등으로 활동한 A씨 등은 지난 2∼3월 현지에서 한국인 남성 2명을 상대로 한 '로맨스 스캠'(조건 만남) 사기를 벌여 9천200만원과 1억9천만원을 각각 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.



A씨 등은 사회관계망서비스(SNS)에서 여성인 척 활동하며 피해 남성 2명에게 접근해 호감을 산 뒤 주식·코인 투자를 유도해 돈을 받아 챙긴 것으로 나타났다.



또 범행 성공 후 조직으로부터 피해 금액의 3∼10％가량을 인센티브로 받은 것으로 조사됐다.



앞서 검찰은 2022년 3월부터 불법 도박사이트 운영자 등에게 법인 명의 계좌를 유통한 30대 남성 B씨에 대한 수사를 벌여왔으며, 이 과정에서 A씨 등 6명이 가담한 로맨스 스캠 범행 단서를 확보한 것으로 드러났다.



검찰은 A씨 등 범죄조직원 6명이 연루된 사건과 별개로 B씨를 대포통장 양도 혐의(전자금융거래법위반 등)로 구속기소 했다.



대구지검 관계자는 "불특정 다수를 상대로 한 해외 보이스피싱 범죄조직에 대한 추적 수사를 끝까지 이어가고, 피고인들이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

<연합>

