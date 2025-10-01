“내란전담재판부 필요” “조희대 사퇴 반대” 나란히 47% [여론조사]

더불어민주당이 추진하는 내란전담(특별)재판부의 필요성에 대해 국민의 47%가 공감한다는 여론조사 결과가 나왔다. 그러나 조희대 대법원장을 향한 민주당의 사퇴 압박에 대해서도 국민의 47%가 반대 입장을 밝혔다.

세계일보가 한국갤럽에 의뢰한 여론조사에 따르면 현재 진행 중인 12·3 비상계엄 및 내란 의혹 재판에 대해 ‘내란전담재판부를 설치해 이관해야 한다’고 답한 응답자가 전체의 47%로 집계됐다. 응답자의 40%는 ‘현재 재판부를 통해 재판을 계속해야 한다’고 답했다.



내란전담재판부 찬성 여론은 50대에서 61%로 가장 높았다. 뒤이어 40대(56%), 30대(47%), 60대(45%) 순으로 찬성 여론이 반대보다 높았으나 20대에서는 반대(현 재판부 유지)가 53%로 찬성 응답자(31%)보다 많았다.



수도권에서는 찬반 여론이 비등했다. 서울 응답자의 45%가 내란전담재판부 설치에 찬성했고, 43%는 반대했다. 인천·경기 응답자의 경우 48%가 찬성, 41%가 반대했다. 민주당 지지세가 약한 대구·경북(TK) 지역에서도 찬반 격차가 크게 벌어지지 않았다. TK 응답자의 41%가 내란전담재판부 설치에 찬성했고, 49%가 반대했다. 부산·울산·경남(PK) 지역에서는 39%가 찬성했고 45%가 반대했다.



내란전담재판부 찬성 여론이 가장 높은 지역은 광주·전라(64%)로, 전국에서 유일하게 찬성 입장이 60%가 넘었다.

중도층에서는 찬성이 46%, 반대가 44%로 대등한 응답률을 보였다. 다만 ‘지지정당이 없는’ 무당층에서는 내란전담재판부 반대 응답이 52%로, 찬성(22%)보다 30%포인트나 높게 집계됐다.



조 대법원장의 자진 사퇴에 대해서는 응답자의 47%가 ‘사퇴해선 안 된다’고 답했다. ‘사퇴해야 한다’고 답변한 비율은 42%로, 사퇴 반대 의견에 조금 못 미쳤다.



대법원장 사퇴 찬반 입장은 지지정당에 따라 극명하게 갈렸다. 민주당 지지자라고 밝힌 응답자의 73%가 조 대법원장이 사퇴해야 한다고 답했다. 반면 국민의힘을 지지하는 이들은 89%가 사퇴에 반대했다. 범여권과 범야권으로 분류되는 조국혁신당, 개혁신당 지지자 응답도 이와 비슷한 양상을 띠었다.



무당층과 중도층에서는 사퇴 반대 여론이 높았다. 무당층에서는 19%만 사퇴에 찬성했으며 절반이 넘는 55%의 응답자가 사퇴에 반대했다. 정치성향별 구분에서는 중도층의 46%가 ‘사퇴해서는 안 된다’고 답했으며 40%가 ‘사퇴해야 한다’고 답했다.

진보층에서는 69%가 사퇴에 찬성했고, 반대 여론은 23%였다. 허진재 한국갤럽 여론수석은 “진보층 응답자의 4분의 1이 조 대법원장 사퇴에 반대하고 있다”며 “여권이 밀어붙이는 이슈에 여론이 우호적이지만은 않다는 점을 보여준다”고 지적했다.



이재명 대통령의 국정수행 평가도에 따라서도 상반된 입장이 나타났다. 이 대통령을 긍정적으로 평가하는 이들의 67%는 조 대법원장이 ‘사퇴해야 한다’고 답했으나 부정 평가한다는 응답자 중에서는 88%가 ‘사퇴해선 안 된다’고 했다.



이번 조사는 9월29일부터 30일까지 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1010명을 대상으로 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 9.9%다. 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

