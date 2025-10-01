황금연휴 앞두고… 인천공항 북적 추석

황금연휴를 앞둔 1일 인천국제공항 제1터미널이 국내외 여행객들로 북적이고 있다. 올해 추석 연휴 기간(2~12일) 인천공항을 오가는 여객은 245만3000명으로 예상된다. 한편 인천·김포공항을 비롯한 전국 15개 공항 청사·활주로 유지보수, 소방 등을 담당하는 노동자 1만5000여명은 이날 오전 6시부터 무기한 전면파업에 돌입해 공항 이용객들 불편이 예상된다.
입력 : 2025-10-01 19:05:26 수정 : 2025-10-01 19:05:25
인천공항=이제원 선임기자
