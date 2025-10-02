아이웨어 브랜드 블루엘리펀트, 도쿄·서울 이어 LA·유럽까지…글로벌 오픈 행보 가속

한국을 넘어 글로벌 아이웨어 트렌드를 선도하는 블루엘리펀트가 해외 행보에 한층 속도를 내고 있다.

지난 2025년 7월 하라주쿠에서 첫 플래그십 스토어를 성공적으로 선보인 블루엘리펀트는 오는 10월 도쿄 신주쿠에 두 번째 일본 매장인 ‘신주쿠 플래그십 스토어’를 오픈할 예정이다. 이어 11월에는 서울 성수동 연무장길에 약 800평 규모의 메가스토어 ‘블루엘리펀트 스페이스 성수’를 공개한다. 성수동은 최근 국내외 관광객이 가장 많이 찾는 지역으로, 블루엘리펀트는 이곳을 거점 삼아 글로벌 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 철학을 담은 새로운 경험을 선보일 계획이다. 나아가 2026년 상반기에는 미국 로스앤젤레스, 하반기에는 유럽 진출까지 이어가며 글로벌 시장 확장에 박차를 가할 예정이다.

블루엘리펀트는 아이웨어를 단순한 패션 아이템이 아닌 문화적 경험으로 재해석하며, 국내외 소비자들에게 새로운 라이프스타일을 제안하고 있다. 최근에는 디자인 영역을 한층 정교하게 다듬어 브랜드만의 고유한 언어를 구축해 나가고 있으며, 이를 기반으로 다양한 콘텐츠와 공간, 상품으로 글로벌 고객들과 더욱 긴밀히 소통하고 가까이 다가갈 계획이다.

블루엘리펀트 관계자는 “합리적인 소비를 중시하는 시대의 흐름 속에서, 우리 브랜드의 가장 큰 자산인 고객들의 기대와 지지를 바탕으로 글로벌 시장에서 새로운 가능성을 열어나가겠다”며 “앞으로도 누구나 어디서든 쉽고도 특별하게 아이웨어를 경험할 수 있는 문화적 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.

