“벌써 200만 조회수 기록”…삼양식품, ‘맵’ 글로벌 앰배서더로 엔하이픈 발탁

삼양식품은 보이그룹 엔하이픈(ENHYPEN)을 ‘맵’(MEP) 브랜드의 첫번째 글로벌 앰배서더로 발탁하고 글로벌 MZ 세대 공략에 나선다고 2일 밝혔다.

맵 브랜드의 첫번째 글로벌 앰배서더 엔하이픈. 삼양식품 제공

엔하이픈은 빌리프랩 소속 7인조 보이그룹으로, 데뷔 후 최단 기간(K팝 보이그룹 기준) 코첼라 입성, 일본 3개 도시 돔 투어 진행 등 기록을 세우고 있다. 지난 6월 미니 6집 ‘DESIRE : UNLEASH’로 데뷔 후 두 번째 더블 밀리언셀러 작품을 추가하며 대세 행보를 이어가고 있다.

삼양식품은 향후 엔하이픈과 함께 주요 해외 시장을 겨냥한 캠페인을 펼치며, 맵 브랜드의 글로벌 위상 강화를 위한 다양한 활동을 펼칠 계획이다. 이의 일환으로 지난달 27일에는 삼양식품 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 엔하이픈 멤버들의 실루엣과 목소리가 담긴 티저 영상을 공개했다. 해당 영상은 본격적인 캠페인 전임에도 불구하고 오픈 3일만에 200만회 이상의 조회수를 기록했다.

전날 엔하이픈과 함께한 맵 브랜드의 공식 메인 광고도 공개했다. 맵이 보유하고 있는 맛의 포인트를 ‘킥’(Kick)으로 표현해 맵 브랜드의 특징을 ‘Kicks In Every Bite’라는 슬로건으로 담아냈다. 또 엔하이픈의 일상 속에 자연스럽게 녹아든 맵 제품을 부각시키며, 동시에 각 멤버별 개성과 어우러지는 맵의 다채로운 매력을 통해 향후 브랜드 행보에 대한 기대감을 증폭시켰다.

삼양식품은 다음주부터 맵 브랜드 제품별 쇼츠 영상과 함께 촬영 현장의 비하인드 장면을 담은 쇼츠도 공개하며 본격적인 글로벌 캠페인 활동에 나설 예정이다. 엔하이픈과 함께 한 영상 콘텐츠는 맵 브랜드 틱톡 채널과 삼양식품 글로벌 인스타그램, 삼양식품 유튜브를 통해서도 확인할 수 있다.

맵은 지난해 말 론칭한 글로벌 브랜드로 K-푸드의 ‘매콤함’에서 영감을 받아 한국적 매운맛에 감각적인 글로벌 풍미를 갖춰 전세계인에게 새로운 즐거움을 제공하고 있다. 현재 마라짬뽕, 갈릭쉬림프, 블랙페퍼치킨, 레드페퍼치킨실란트로 등 총 8종의 제품 라인업을 갖추고 태국, 일본, 말레이시아 등 15개국 이상에 수출하고 있다.

브랜드 앰배서더 엔하이픈은 “맵 브랜드는 제품마다 특색 있는 맛이 킥 포인트여서 굉장히 매력적”이라며 “맵의 첫번째 글로벌 앰배서더가 된 만큼 책임감을 가지고 맵 브랜드의 맛을 널리 알릴 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 전했다.

삼양식품 관계자는 “전 세계적으로 인기를 끌고 있는 엔하이픈과 함께 맵 브랜드가 제2의 불닭브랜드로 성장할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 진행할 계획”이라고 말했다.

