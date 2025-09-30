국감 뜨거운 감자된 김현지… 野, 신상공개법도 발의

추석 명절 연휴 이후 시작되는 국정감사를 앞두고 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지(사진) 제1부속실장의 증인 채택 문제가 뜨거운 감자로 떠오르며 국감의 주요 이슈로 부각될 것으로 보인다. 국민의힘은 김 실장이 총무비서관에서 자리를 옮긴 것을 두고 ‘국감 불출석을 위한 꼼수’라며 맹공을 퍼부었고, 여당인 더불어민주당은 “적재적소에 인사를 재배치한 것”이라고 방어에 나섰다.



국민의힘 유상범 원내수석부대표는 30일 국회 원내대책회의에서 “대통령실은 30년 넘게 국감에 예외 없이 출석한 총무비서관을 불출석시키려고 하다가 여론의 역풍이 불자 1993년 신설된 이래 단 한 차례도 출석한 전례가 없는 제1부속실장으로 발령 내는 대단한 창의력을 보였다”고 비꼬았다.



국민의힘은 김 실장이 출생지와 출신학교 등 신상 정보가 알려지지 않은 숨겨진 실세라는 점과 이 대통령의 측근 인사 문제인 만큼 대여 공세를 집중해 국감 이슈로 부각한다는 방침이다.



박수영 의원은 이날 재산 공개대상 고위공직자의 신원사항 공개 의무화를 골자로 한 이른바 ‘김현지 방지법’(공직자윤리법 개정안)을 대표발의했다.



앞서 대통령실은 원칙적으로 “국회에서 합의가 이뤄지면 출석하겠다”는 입장을 밝혔지만, 민주당은 내부적으로 김 실장의 증인 채택은 불가하다는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다. 원내지도부 관계자는 “부속실장 국감 출석은 전례가 없다. 논의할 필요도 없는 사안”이라고 일축했다.

