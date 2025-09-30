금값 또 사상 최고치 “5000弗 갈 수도” 경고

미국 정부 셧다운(일시 업무정지) 가능성과 금리인하 기대감에 국제 금값이 사상 처음 트로이온스(온스)당 3800달러를 돌파했다.



30일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이날 국제 금 현물 가격은 한국시간 오후 2시9분 기준 전장보다 0.9% 상승한 온스당 3866.90달러까지 치솟았다. 전날 시카고상품거래소(CME)에서 거래된 12월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 1.2% 상승한 온스당 3855.20달러로 마감했다. 이후 거래에서 3863.10달러까지 치솟기도 했다.

불안심리에…천장 뚫은 금값 30일 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 금제품을 정리하고 있다. 미국 연방정부의 셧다운(일시 업무정지) 가능성에 이날 국제 금값은 사상 처음 온스당 3800달러를 돌파했다. 연합뉴스

국제 금값은 올 들어 미국 정부 부채 수준과 인플레이션 우려, 달러화의 준비자산 지위에 대한 의문 등으로 고공행진을 이어 왔다.



골드만삭스는 도널드 트럼프 미국 행정부의 연방준비제도(Fed·연준) 압박으로 연준의 독립성이 훼손될 경우 금값이 5000달러까지 치솟을 수 있다고 경고했다. 글로벌 투자자들은 미 국채를 주식 급락에 대비한 피난처로 여겨 왔는데, 연준의 독립성 위협에 미 국채 대신 금을 레버리지(위험 회피) 수단으로 삼고 있다는 것이다.



여기에 미국 연방정부가 업무정지에 빠질 가능성이 커지면서 달러가 약세를 보이자 금값은 더욱 치솟았다. 전날 트럼프 대통령과 여야 지도부 회동이 합의 없이 끝나면서 미 의회가 예산안을 처리하지 못하면 1일부터 셧다운에 들어가게 된다. 이 경우 각종 미국 경제지표 발표가 미뤄지면서 투자심리도 악화할 가능성이 높다.



이달 들어 골드만삭스, UBS, 도이치뱅크 등 다수의 글로벌 투자은행(IB)은 금 목표가를 속속 올렸다. 골드만삭스는 이달 초 금값이 2026년까지 온스당 4000달러에 달할 것으로 봤다. UBS도 지난 12일 2025년 말 기준 금 가격 목표를 기존 온스당 3500달러에서 3800달러로 상향했다.

