대표팀 탈락 아쉬웠나 …조규성 시즌3호골 폭발

무릎 수술 뒤 오랜 재활 끝에 그라운드에 건강하게 복귀한 조규성(미트윌란·사진)이 리그 두 경기 연속골이자 시즌 3호골을 터뜨리며 홍명보 한국 축구대표팀 감독에 자신의 존재감을 알렸다.



조규성은 30일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 라네르스와의 2025~2026 덴마크 프로축구 수페르리가 10라운드 홈 경기에서 후반전 시작과 교체 투입돼 0-1로 끌려가던 후반 7분 동점골을 터뜨렸다. 마즈 베흐 쇠렌센이 머리로 투입한 볼을 조규성은 골 지역 정면에서 몸을 띄우며 기막힌 오른발 시저스킥으로 골망을 흔든 뒤 포효했다.



조규성은 이날 득점을 포함해 지난달 부상 복귀 이후 공식전 4경기(정규리그 2경기·유로파리그 1경기·컵대회 1경기)에서 3골을 뽑아내고 있다. 정규리그만 따지면 2경기 연속골이다. 미트윌란은 후반 18분 상대 자책골을 합쳐 2-1 역전승을 따냈다. 2연승을 달린 미트윌란은 승점 21(6승 3무 1패)로 수페르리가 선두 AGF(승점 23)를 승점 2차로 압박하며 2위를 내달렸다.



홍명보 감독은 지난 29일 10월 A매치 2연전(브라질·파라과이)에 나설 대표팀 명단을 발표하면서 조규성에 대해 “아직 비행기를 오래 타고 와서 경기를 뛸 몸 상태가 아니다”라며 그를 포함하지 않은 이유를 밝혔다. 무릎 수술을 받은 뒤 합병증을 겪으며 지난 한 시즌을 통째로 날렸던 조규성은 지난 8월17일 후반 추가시간에 교체 투입되며 1년 3개월 만에 복귀전을 치렀다.



골 사냥에 나서며 점점 경기 감각이 살아나고 있는 조규성이 앞으로 더 좋은 활약을 보여준다면 미뤄진 대표팀 복귀도 기대할 수 있어 보인다.

