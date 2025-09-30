SNL 출연 박지환 "대본 10초 전에 나와…집 가며 울어"

배우 박지환이 'SNL 코리아' 출연 후 집 가는 동안 계속 울었다고 말했다.

지난 29일 공개한 유튜브 예능 프로그램 '짠한형'에선 영화 '보스' 출연진 정경호·조우진·박지환이 출연했다.

배우 박지환. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처

박지환은 "('SNL'에서) 신동엽이 빌드업 하는 거 보고 '미친 거 아니야' 했었다"고 말했다.

그는 "저는 바들바들 떨고 대본이 10초 전에 나오는데, 그때 신동엽 선배님 보고 영감을 많이 받았다"고 했다.

이에 정호철은 "그때 돈을 얼마나 줬길래 저렇게 하냐는 댓글이 많았다"고 덧붙였다.

박지환은 "제 다음 회차에 나왔던 배우들한테 다 전화가 왔었다"며 "우리가 경험한 것보다 더 잘 조직된 정글 같은 곳이라고 설명했다"고 말했다.

그는 "저는 그런 현장을 태어나서 지금까지 경험해본 적 없다. 이건 현타가 아니라 만족한 일인데 심장은 그 흥분이 가시지가 않는다"고 했다.

박지환은 "슬픈 건 아닌데 눈물이 났다"며 "한 번 쯤 실험하러 다시 가보고 싶다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지