40대 회사원, 장기 기증해 3명 살려…"어디선가 살아 숨 쉬길"

회의 도중 쓰러져 뇌사 상태가 된 40대 가장이 삶의 마지막에 장기를 나눠 3명을 살렸다.



30일 한국장기조직기증원에 따르면 박성철(46) 씨는 7월 17일 한림대학교 성심병원에서 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸다.

한국장기조직기증원 제공

박 씨는 같은 달 11일 회사에서 회의 중 정신을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐지만, 끝내 가족 품으로 돌아가지 못했다.



박 씨의 가족들은 그가 어디선가 살아 숨쉬기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.



유족에 따르면 서울에서 2남 1녀 중 장남으로 태어난 박 씨는 정이 많고 잘 웃는 성격으로, 주변 사람들에게 늘 자상하고 따뜻한 사람이었다.



졸업 후 자동차 도장 업무를 배워 25년간 자동차 서비스센터에서 도장 일을 했고, 자연을 좋아해서 주말이면 가족과 함께 산책과 등산을 즐겼다고 한다.



박 씨의 아내 김효은 씨는 아직 어려 죽음을 알지 못하는 4살 딸에게 "아빠는 별이 됐다"고 해뒀다.



김 씨는 "인사 한번 못하고 헤어진 것이 너무 슬프고 아직도 실감이 나지 않아. 다음 세상에서는 다시 만나서 오랜 시간 행복하고 건강하게 지내자. 하늘에서 잘 지내고 건강해. 우리 꼭 다시 만날 것 같아. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.

