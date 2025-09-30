“남해안을 미래 성장축으로”… 경남·전남, 남해안 상생 위해 손잡다

경남도와 전남도가 국가균형발전과 남해안권 공동 발전을 위해 손을 맞잡았다.

30일 경남도와 전남도에 따르면 양 도는 전날 남해군 남해각에서 ‘경남·전남 상생협력 업무협약’을 체결하고, 양 도 간 실질적인 공동 발전을 추진하기로 했다.

악수하는 박완수(왼쪽) 경남지사와 김영록 전남지사. 경남도 제공

또 남해안을 ‘U자형 발전벨트’로 연결하는 공동 비전을 제시했다.

이번 협약은 국가균형발전과 남해안권의 공동 번영을 목표로 △경제자유구역 확대 △남해안 발전 관련 특별법 제정 △제33차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 등 주요 현안에 대해 양 도가 공동 대응한다는 내용을 담고 있다.

박완수 경남지사는 협약식에서 “전남도와 경남도는 과거 협력 체계를 충분히 갖추지 못한 아쉬움이 있었지만, 이번 협약을 계기로 남해안을 함께 공유하고 발전시키는 데 큰 의미가 있다”며 “특히 수도권 중심 체제를 넘어 양 도가 함께 대한민국의 2극 체제를 이끌 수 있는 유력한 지역이 될 수 있다”고 강조했다.

박 지사는 이어 “이번 협약에는 단순한 형식이 아닌 실현 가능한 구체적인 시책들이 담겨 있다”며 “남해안이 국가 균형발전의 핵심 축이자 대한민국 미래의 성장 동력이 될 수 있도록 경남과 전남이 공동으로 노력하겠다”고 말했다.

김영록 전남지사는 “이재명 대통령께서도 ‘국가균형발전은 선택이 아닌 운명’이라고 강조하신 만큼 전남과 경남이 함께 힘을 모아 남해안의 새로운 100년을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

양 도는 풍부한 해양 자원과 항공우주·신재생에너지 산업 등 지역의 강점을 연계해 남해안권을 새로운 성장거점으로 육성한다는 구상이다.

이와 함께 ‘남해안특별법’ 제정의 필요성을 재강조하며, 제도적 기반 마련을 위한 공감대 형성과 국회 설득 활동을 공동으로 펼칠 계획이다.

양 도는 실행력 확보를 위해 실무협의체를 구성해 정기적으로 추진 상황을 점검하고, 추가 협력 과제를 발굴해 공동 건의 및 대외 활동을 강화할 예정이다.

