추석연휴 인천공항 245만명 이용 전망…가장 붐비는 날은?

입력 : 2025-09-30 11:04:41
박연직 선임기자 repo21@segye.com

추석연휴 동안 인천공항의 하루 평균 이용여객은 22만 3000명에 이를 것으로 전망된다.

인천국제공항공사는 올 추석연휴 기간 일평균 22만 3000명의 여객이 인천공항을 이용할 것으로 예상되며 특별교통대책을 시행해 공항 혼잡완화 및 여객편의를 높이기 위해 최선을 다하겠다고 30일 밝혔다.

지난 5월 1일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장 내 면세점 구역이 승객들로 북적이고 있다. 연합뉴스

또 연휴 기간 자회사 노동조합의 파업예고와 관련해 총력대응체계를 구축해 여객불편을 최소화하고 항공기 운항 등 정상적인 공항운영에 차질이 없도록 대비할 계획이다고 설명했다.

 

10월 2일부터 12일까지 이어지는 추석연휴 여객 예측치는 총 여객 기준 245만 3000명, 일평균 기준 22만 3000명으로 예상된다. 이는 기존 성수기 최다실적인 올해 하계 성수기(일평균 21만 8000명) 대비 2.3% 증가해 역대 성수기 중 최다실적을 기록할 것으로 전망된다.

 

지난해 추석연휴 실적(일평균 20만명) 대비 11.5% 증가한 수치이다.

 

인천공항공사 공항산업기술연구원에 따르면 이번 연휴 기간 중 가장 여객이 많은 날은 10월 3일로 23만 9000명이 이용해 인천공항의 역대 최다 여객실적을 경신할 것으로 예측된다.

 

그동안 인천공항 역대 최다 여객실적은 2019년 8월 14일이며 23만 4171명이 이용했다.

 

출발여객이 가장 많은 날 역시 10월 3일(12만 9000명), 도착여객이 가장 많은 날은 10월 12일(12만 4000명)로 전망된다.

 

인천국제공항공사는 추석 연휴 기간을 특별교통대책기간으로 지정하고 공항혼잡 등 여객불편이 없도록 관계기관 합동 특별대책을 시행할 계획이다.

 

출국 수속시간을 최소화하기 위해 △제2여객터미널 1번 출국장 엑스레이 검색장비 확충(10대→17대) △증원된 보안검색인원 119명 전원 현장배치 △법무부 협조를 통한 출국장 1시간 조기 운영(오전6시→오전5시) △항공사와 협력해 추가 체크인 인력 및 안내 인력 집중배치 등의 대책을 실시한다.

 

또 교통수요 증가에 대비하여 △주차장 운영방식 전환을 통한 총 1300면의 신규 주차공간 확보 △심야 노선버스 운영확대 등의 교통대책을 실시한다.

 

스마트서비스 이용확대를 위해 스마트패스(안면인식 출국 서비스) 전용 출국장을 기존 3개소에서 5개소로 2개소 추가 운영하고, 공항 출발 전 출국장별 소요시간을 확인할 수 있도록 주요 포털 사이트에서 ‘출국장별 예상소요시간 안내 서비스’를 제공할 예정이다.

 

연휴기간 자회사 노동조합의 파업예고와 관련해 공사는 정부, 자회사, 항공사 등 유관기관과 긴밀히 협력하고 있으며, 지난 8월 18일부터는 비상대책본부를 가동해 운영하는 등 공항운영에 차질이 발생하지 않도록 총력대응하고 있다.

 

파업이 발생할 경우 공사는 비상대응체계를 가동하여 실시간 상황관리를 강화함과 동시에 자회사와 협력하여 필수유지업무 인원과 자회사 내․외부 대체인력을 투입해 정상적으로 공항이 운영될 수 있도록 만전을 기할 예정이다.

 

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 추석연휴 기간 역대최다 여객이 예상되는 만큼, 관계기관 및 항공사와 협력해 평소와 다름없는 안전하고 편리한 공항 서비스 제공을 위해 만전을 기할 계획이다”며 “연휴기간 보다 편리한 공항이용을 위해 여객 분들께서도 대중교통과 다양한 스마트 서비스를 적극 이용해주실 것을 당부드린다”고 말했다.


박연직 선임기자 repo21@segye.com 기자페이지 바로가기

