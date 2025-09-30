정우성, ‘혼외자 논란’ 그 후…후배에 “초심 잃으면 혼나” 경고한 이유는?

배우 정우성. 세계일보 자료사진

배우 정우성이 오랜만에 후배 배우들의 입을 통해 근황을 전하며 다시 한 번 대중의 이목을 끌었다.

지난 29일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘미국에서 마동석이랑 신동엽이랑 한판 붙은 썰’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 조우진, 박지환, 정경호가 출연해 진솔한 입담을 뽐냈다. 이날 세 배우는 연기뿐만 아니라 동료 배우들에 대한 이야기까지 나누며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

특히 조우진은 “짧은 시간에 ‘놈놈놈’ 세 분을 다 만났다”며 선배 배우 이병헌, 송강호, 정우성을 언급했다. 그는 “이런 영화로운 사람들 있을까 싶다”고 말하며, 영화계 대선배들에 대한 깊은 존경심을 드러냈다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽‘ 캡처

정우성과의 작업 경험에 대해서는 “‘강철비’에서 정통 액션을 함께 했는데, 액션 하나만큼은 정우성 형이 국가대표라고 생각한다”며 감탄을 아끼지 않았다. 이에 신동엽도 “우성이가 사실은, 사람들이 잘 모르지만 진짜 액션을 잘한다”고 덧붙이며 공감했다.

박지환은 최근 정우성에게 들은 충고를 공개해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 “정우성 형이 요즘에 저한테 경고를 많이 하신다. ‘왜 자꾸 잘생겨지냐고. 너 자꾸 초심을 잃으면 혼난다’라는 거다. 그래서 내가 ‘저 초심 여전해요 형!’이라 했다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽‘ 캡처

이에 신동엽은 “근데 나도 아까 살짝 봤을 때 ‘어? 뭐지? 왜 갑자기 잘생겼단 생각이 들지?’ 했다”며 너스레를 떨었다.

박지환은 이어 “어제 저녁엔 배고파도 밥 안 먹었다. 초심 생각하다 양대창 시켜 먹었다”고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

한편, 정우성은 지난해 말 혼외자 논란이 불거진 이후 청룡영화상 무대에서 “모든 질책은 제가 받고, 안고 가겠다. 아버지로서 아들에 대한 책임은 끝까지 다할 것”이라며 공식 입장을 밝혔다. 이후 문가비와의 결혼은 없을 것이라 선을 그었고, 지난달에는 10년 이상 교제한 비연예인 연인과 혼인신고를 마쳤다는 사실이 알려지며 다시 한 번 주목을 받았다.

최근 정우성은 부일영화상 참석을 시작으로 본격적인 활동 재개에 나섰다. 시상자로 무대에 오른 그는 “부일영화상에 함께한다는 건 늘 즐겁다. 작년 수상자로서 시상 기회를 얻게 돼 영광”이라며 짧은 인사를 전했다.

