강서 만취 중국인 난동 사건, 시민 3명 폭행 ·차 훔쳐 뺑소니

술에 취한 중국인 남성이 시민 3명을 잇따라 폭행하고 차까지 훔쳐 달아난 사건이 발생했다.
29일 서울경찰청 등에 따르면 사건은 지난 11일 오후 1시 50분쯤 서울 강서구 일대에서 발생했다.
당시 50대 중국인 A씨는 한 식당에서 50대 여종업원을 폭행했다. 이후 인근 빌라로 들어가 20대 남성을 폭행하고, 빌라에서 나온 뒤 길에 있던 40대 남성을 잇따라 폭행했다.
이후 그는 시동이 켜진 상태로 편의점 앞에 정차돼 있던 차를 훔쳐 약 500m 정도 운전하다가 4중 추돌 사고를 내기도 했다.
피해자들 모두 A씨와 일면식이 없는 사이였다. 남성은 당시 술에 취한 상태였다.
사고를 낸 뒤 현장을 벗어난 A씨는 당일 오후 2시 55분쯤 서울 양천구의 한 시장에서 경찰에 붙잡혔다.
그는 폭행과 주거침입, 재물 손괴, 차량 절도, 무면허 및 음주 운전, 특가법상 도주 등 무려 9가지 혐의를 받고 있다.
A씨는 경찰 조사에서 “술에 취해 기억이 나지 않는다”며 범행을 부인한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 구속하고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
