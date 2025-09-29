국힘, 李 실정 부각… 추석 밥상민심 공략

국민의힘은 추석 연휴를 앞둔 29일 민생·정책 이슈를 앞세워 대여 공세에 열을 올렸다. 이재명 대통령의 유엔총회 행보를 비롯한 외교 정책과 국가정보자원관리원 화재 사태 등을 질타하며 현 정부의 실기를 부각하고, 정책 정당으로서 존재감을 확보하겠다는 계획이다.



이날 오전 인천에서 현장 최고위원회의를 개최한 국민의힘 장동혁 대표는 “대통령이 유엔 순방에서 돌아왔지만, 정부는 아무런 입장이 없다”며 “외교 참사를 넘어 국민이 부끄러울 정도의 외교 재앙이 일어났다”고 강하게 비판했다. 장 대표는 인천항 내항 재개발 사업 등 지역 현안 해결 의지도 피력했다.

국민의힘 장동혁 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 선출직 공직자 평가혁신 TF임명장 수여식 및 제1차 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 오후에는 금융투자협회 현장 간담회에 참석해 자본시장 활성화를 위한 세법 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 그는 “모든 국내 주식 배당 소득에 대해 분리 과세를 할 수 있도록 하고, 세율을 낮출 것”이라며 “연 2000만원 이하 배당소득에 대해 현행 14%에서 9%로 낮추고, 최대 45%까지인 누진세율이 적용되는 연 2000만원 이상 종합과세 대장자에 대해서도 최고 세율을 25%로 파격적으로 낮추겠다”고 말했다.



국민의힘은 이날 ‘이재명정권 무능외교 국격실격 대응 특별위원회’ 1차 회의도 개최했다. 송언석 원내대표는 이 대통령이 유엔 안전보장이사회 회의 직전 약식 브리핑에서 자신의 발언을 통역하는 도중 퇴장하는 영상을 재생한 뒤 “외교 의전의 기본도 모르는 ‘통역 왕따’ 상황”이라며 “우리나라에 외교부가 있기는 한가 싶을 정도로 참담하고 충격적인 장면”이라고 질타했다. 특위 위원장을 맡은 5선 김기현 의원은 외교무대 경험이 없는 차지훈 신임 주유엔 대사를 저격하며 “너무나도 중요한 유엔대사 자리에 대통령이 자신의 사법시험 동기 변호사를 앉히는 만행을 저질렀다”고 꼬집었다.

국민의힘은 이날 오후 정책 의원총회를 열고 더불어민주당의 ‘사법부 흔들기’와 검찰청·방송통신위원회 폐지 등이 민생과 무관한 여권의 독재 체제 구축이라고 비판하며 여론전을 이어나갔다. 송 원내대표는 이 대통령의 재판 재개와 함께 ‘법인카드 유용 의혹’에 따른 공직선거법 위반 혐의로 2심까지 벌금 150만원을 선고받은 영부인 김혜경 여사의 최종심도 신속히 진행해야 한다고 주장했다. 그는 “최근 민주당이 대법원을 강하게 압박하는 이유 중에는 김 여사를 위한 압박 목적이 포함돼 있다고 분석한다”며 “사법부가 소신껏 재판을 마무리 짓지 않는다면 집권여당이 사법부를 만만히 보고 장악하려 할 것”이라고 호소했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지